Валерий Пересоляк: Нас удивило заявление Суркиса о том, что Минай должен ехать играть в Киев

Президент "Миная" Валерий Пересоляк поделился мыслями о возможном переносе матча с "Динамо Киев" в столицу.

"Довольно удивило нас публичное заявление Игоря Суркиса о том, что Минай должен ехать играть в Киев. Я думал, что у нас нормальные товарищеские отношения с футбольным клубом Динамо и мы уважаем каждого, кто развивает украинский футбол. Я звонил Игорю Михайловичу тогда, когда принимали решение о переносе игры, и мы нормально поговорили и сошлись на том, что позже решим между собой, где и когда играть.

За все наши четыре сезона в УПЛ у нас не было конфликтов ни с одним клубом. Всегда идем навстречу коллегам, а они - нам. Но в этой ситуации все вдруг решили без нас.

На следующий день после слов президента Динамо мы получаем то же письмо от УАФ с решением по стадиону. Очень не хочу верить, что заявление Динамо и действия УАФ связаны между собой. Но все выглядит именно так. Возьмите хотя бы вот этот факт: первым публично сказал об этом письме работник Динамо Сергей Мохник. На тот момент мы еще не знали об этом письме и оно еще нигде не было опубликовано, а Мохник уже о нем рассказывал. Откуда же он узнал, интересно?" - сказал Валерий Пересоляк.