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Валерий Пересоляк: Нас удивило заявление Суркиса о том, что Минай должен ехать играть в Киев
Комментарии президента
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Президент "Миная" Валерий Пересоляк поделился мыслями о возможном переносе матча с "Динамо Киев" в столицу.
"Довольно удивило нас публичное заявление Игоря Суркиса о том, что Минай должен ехать играть в Киев. Я думал, что у нас нормальные товарищеские отношения с футбольным клубом Динамо и мы уважаем каждого, кто развивает украинский футбол. Я звонил Игорю Михайловичу тогда, когда принимали решение о переносе игры, и мы нормально поговорили и сошлись на том, что позже решим между собой, где и когда играть.
За все наши четыре сезона в УПЛ у нас не было конфликтов ни с одним клубом. Всегда идем навстречу коллегам, а они - нам. Но в этой ситуации все вдруг решили без нас.
На следующий день после слов президента Динамо мы получаем то же письмо от УАФ с решением по стадиону. Очень не хочу верить, что заявление Динамо и действия УАФ связаны между собой. Но все выглядит именно так. Возьмите хотя бы вот этот факт: первым публично сказал об этом письме работник Динамо Сергей Мохник. На тот момент мы еще не знали об этом письме и оно еще нигде не было опубликовано, а Мохник уже о нем рассказывал. Откуда же он узнал, интересно?" - сказал Валерий Пересоляк.
Напомним, матч "Минай" - "Динамо Киев" должен был состояться 3 декабря, но из-за затяжной воздушной тревоги и невозможности играть в темное время суток из-за отсутствия света на стадионе матч перенесли.
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