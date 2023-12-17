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Валерий Пересоляк: Нас удивило заявление Суркиса о том, что Минай должен ехать играть в Киев

Премьер-лига
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Комментарии президента

Валерий Пересоляк: Нас удивило заявление Суркиса о том, что Минай должен ехать играть в Киев

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Президент "Миная" Валерий Пересоляк поделился мыслями о возможном переносе матча с "Динамо Киев" в столицу.

"Довольно удивило нас публичное заявление Игоря Суркиса о том, что Минай должен ехать играть в Киев. Я думал, что у нас нормальные товарищеские отношения с футбольным клубом Динамо и мы уважаем каждого, кто развивает украинский футбол. Я звонил Игорю Михайловичу тогда, когда принимали решение о переносе игры, и мы нормально поговорили и сошлись на том, что позже решим между собой, где и когда играть.

За все наши четыре сезона в УПЛ у нас не было конфликтов ни с одним клубом. Всегда идем навстречу коллегам, а они - нам. Но в этой ситуации все вдруг решили без нас.

На следующий день после слов президента Динамо мы получаем то же письмо от УАФ с решением по стадиону. Очень не хочу верить, что заявление Динамо и действия УАФ связаны между собой. Но все выглядит именно так. Возьмите хотя бы вот этот факт: первым публично сказал об этом письме работник Динамо Сергей Мохник. На тот момент мы еще не знали об этом письме и оно еще нигде не было опубликовано, а Мохник уже о нем рассказывал. Откуда же он узнал, интересно?" - сказал Валерий Пересоляк.

Напомним, матч "Минай" - "Динамо Киев" должен был состояться 3 декабря, но из-за затяжной воздушной тревоги и невозможности играть в темное время суток из-за отсутствия света на стадионе матч перенесли.

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ФК Минай Валерий Пересоляк
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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FerunNiick
17.12.2023 в 10:35
Це лише пропозиція СІМ-ваша справа приймати ЇЇ чи погодитись на технічні 0:3
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Комментарии 1
FerunNiick
17.12.2023 в 10:35
Це лише пропозиція СІМ-ваша справа приймати ЇЇ чи погодитись на технічні 0:3
Ответить
0
0

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