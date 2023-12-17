Президент Миная: По логике УАФ у нас война уже закончилась и о Закарпатье можно вытереть ноги

Президент “Миная” Валерий Персоляк прокомментировал ситуацию с недопуском стадиона клуба к матчам УПЛ.

“ – Вы принимаете претензии по стадиону?

– Конечно, принимаем. Да, мы не успели до начала широкомасштабного вторжения оборудовать на нашем стадионе "Минай" системы освещения и подогрева. Хотя были такие планы.

– Почему его тогда неготовым приняли?

– Это было политическое и правильное решение – начать чемпионат в относительно безопасных регионах. Тогда, летом 2022 года, никто не считался с отсутствием освещения. Все радовались уже тому, что у страны, сопротивляющейся захватчику, может быть внутренний чемпионат по футболу. Вспомните послематчевые комментарии тренеров и футболистов – все были шокированы, что стартовал чемпионат. И при этом отмечали, что ситуация тяжелая и сезон может "кончиться" в любой момент.

Сейчас ситуация с войной совершенно не изменилась. Страна каждый день под обстрелами. А по логике УАФ у нас война уже закончилась и о Закарпатье можно вытереть ноги и похоронить развитие футбола”, - сказал Персоляк.