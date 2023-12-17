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Не Динамо и Шахтер. Статистический портал определил команду с лучшей обороной в УПЛ

Премьер-лига
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Учитывалась статистика ожидаемых голов от соперника

Не Динамо и Шахтер. Статистический портал определил команду с лучшей обороной в УПЛ

Фото пресслужби СК "Дніпро-1"

Новина українською

Статистический портал Wyscout подвел итог первого круга Украинской Премьер-лиги. По одному из показателей была определена лучшая оборона чемпионата.

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Показатель ожидаемых пропущенных голов (xG) самый маленький у “Днепра-1”. Он равен 13,83.

В тройке лидеров также находятся украинские гранды: "Динамо" (14,28) и "Шахтер" (16,63).

В общей сложности пятерка команд чемпионата с наименьшим количеством ожидаемых пропущенных голов от соперников выглядит следующим образом:

  • 1. "Днепр-1" - 13,83 (16 пропущенных).
  • 2. "Динамо" - 14,28 (18).
  • 3. "Шахтер" - 16,63 (13).
  • 4. "Рух" - 16,63 (19).
  • 5. "Полесье" - 16,91 (12).

Отметим, что именно у житомирской команды меньше пропущенных среди всех команд УПЛ (вышеупомянутые 12). Больше всего – у "Металлиста 1925" (28).

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Максим Кучер
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