Не Динамо и Шахтер. Статистический портал определил команду с лучшей обороной в УПЛ

Статистический портал Wyscout подвел итог первого круга Украинской Премьер-лиги. По одному из показателей была определена лучшая оборона чемпионата.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Показатель ожидаемых пропущенных голов (xG) самый маленький у “Днепра-1”. Он равен 13,83.

В тройке лидеров также находятся украинские гранды: "Динамо" (14,28) и "Шахтер" (16,63).

В общей сложности пятерка команд чемпионата с наименьшим количеством ожидаемых пропущенных голов от соперников выглядит следующим образом:

1. "Днепр-1" - 13,83 (16 пропущенных).

2. "Динамо" - 14,28 (18).

3. "Шахтер" - 16,63 (13).

4. "Рух" - 16,63 (19).

5. "Полесье" - 16,91 (12).

Отметим, что именно у житомирской команды меньше пропущенных среди всех команд УПЛ (вышеупомянутые 12). Больше всего – у "Металлиста 1925" (28).