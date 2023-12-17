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Не Динамо и Шахтер. Статистический портал определил команду с лучшей обороной в УПЛ
Учитывалась статистика ожидаемых голов от соперника
Фото пресслужби СК "Дніпро-1"
Статистический портал Wyscout подвел итог первого круга Украинской Премьер-лиги. По одному из показателей была определена лучшая оборона чемпионата.
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Показатель ожидаемых пропущенных голов (xG) самый маленький у “Днепра-1”. Он равен 13,83.
В тройке лидеров также находятся украинские гранды: "Динамо" (14,28) и "Шахтер" (16,63).
В общей сложности пятерка команд чемпионата с наименьшим количеством ожидаемых пропущенных голов от соперников выглядит следующим образом:
- 1. "Днепр-1" - 13,83 (16 пропущенных).
- 2. "Динамо" - 14,28 (18).
- 3. "Шахтер" - 16,63 (13).
- 4. "Рух" - 16,63 (19).
- 5. "Полесье" - 16,91 (12).
Отметим, что именно у житомирской команды меньше пропущенных среди всех команд УПЛ (вышеупомянутые 12). Больше всего – у "Металлиста 1925" (28).
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