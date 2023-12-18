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Ависпа Фукуока - Шахтер. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига
Обновлено

Ависпа Фукуока - Шахтер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Ависпа Фукуока - Шахтер. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Официальные матчи украинских команд – на паузе. Продолжается зимний перерыв. Но "Шахтер" не стал откладывать дело со спаррингами в долгий ящик и уже сейчас договорился о коммерческом товарищеском матче с японцами. Этот матч начнется 18-го декабря в 12:00.

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Товарищеский матч. 18.12.2023

"Ависпа Фукуока" 12:00 "Шахтер"

Видеотрансляция - YouTube

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Трансляція матчу Авіспа Фукуока – Шахтар
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Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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