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Ависпа Фукуока - Шахтер. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Ависпа Фукуока - Шахтер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Официальные матчи украинских команд – на паузе. Продолжается зимний перерыв. Но "Шахтер" не стал откладывать дело со спаррингами в долгий ящик и уже сейчас договорился о коммерческом товарищеском матче с японцами. Этот матч начнется 18-го декабря в 12:00.
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Товарищеский матч. 18.12.2023
"Ависпа Фукуока" 12:00 "Шахтер"
Видеотрансляция - YouTube
Трансляція матчу Авіспа Фукуока – ШахтарСмотреть трансляцию
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Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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