Ависпа Фукуока - Шахтер. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Официальные матчи украинских команд – на паузе. Продолжается зимний перерыв. Но "Шахтер" не стал откладывать дело со спаррингами в долгий ящик и уже сейчас договорился о коммерческом товарищеском матче с японцами. Этот матч начнется 18-го декабря в 12:00.

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Товарищеский матч. 18.12.2023

"Ависпа Фукуока" 12:00 "Шахтер"

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