Судаков: Последние полтора года, которые мы играем в чемпионате – самые сложные в нашей карьере

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков на пресс-конференции в Токио рассказал, что его больше мотивирует на текущем этапе карьеры.

“Соглашаюсь, это очень сложно играть во время тревоги. Все мысли о семье. И, наверное, самая большая мотивация как раз твоя страна, твоя семья.

Я хочу прогрессировать, чтобы выйти на новый уровень в плане игры в новых чемпионатах, перейти на более высокий уровень, но если мы говорим именно о мотивации сейчас, то это, наверное, семья, страна, наша команда “Шахтер”.

Мы очень часто говорим о "шахтерском" духе, и все ребята, которые сейчас в команде, понимают, о чем идет речь. Последние полтора года, которые мы играем в чемпионате, – самые сложные полтора года в нашей карьере. И так же чрезвычайно важны.

Мы добились успеха, выиграли чемпионат, два раза подряд вышли в плей-офф Лиги Европы, поэтому сейчас очень важный этап в нашей карьере”, - сказал Судаков.