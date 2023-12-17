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Два игрока Полесья войдут в тренерский штаб Калитвинцева
Владислав Огиря и Андрей Гитченко
Фото: ФК Полісся
Игроки "Полесья" могут присоединиться к тренерскому штабу Юрия Калитвинцева.
Как сообщает "Украинский футбол", к тренерскому штабу присоединятся Владислав Огиря и Андрей Гитченко. За первую половину сезона Огиря сыграл 5 матчей, а Гитченко 11.
Напомним, главный тренер Юрий Калитвинцев возглавляет "Полесье" с июля 2021 года.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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