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Два игрока Полесья войдут в тренерский штаб Калитвинцева

Премьер-лига

Владислав Огиря и Андрей Гитченко

Два игрока Полесья войдут в тренерский штаб Калитвинцева

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Игроки "Полесья" могут присоединиться к тренерскому штабу Юрия Калитвинцева.

Как сообщает "Украинский футбол", к тренерскому штабу присоединятся Владислав Огиря и Андрей Гитченко. За первую половину сезона Огиря сыграл 5 матчей, а Гитченко 11.

Напомним, главный тренер Юрий Калитвинцев возглавляет "Полесье" с июля 2021 года.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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