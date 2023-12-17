Пушич: Помогать решать проблемы и не забывать о них – это обязанность всего мира

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич на пресс-конференции в Токио поделился ожиданиями от благотворительного товарищеского поединка.

“Мы очень благодарны за то, что можем сыграть здесь в футбол. Мы хотим показать людям, что такое “Шахтер”, и провести хорошую игру, которой люди могут насладиться, дать надежду на будущее, что таких благотворительных матчей будет еще больше.

Конечно, хотелось бы, чтобы подобные матчи проходили не в таких обстоятельствах, как сейчас, потому что мы все надеемся, что это закончится очень скоро. Но организация таких матчей – это всегда фантастическая инициатива, и мы еще раз выражаем благодарность за это.

Помогать решать проблемы и не забывать о них – это долг всего мира. Это не только личное дело игроков и меня как тренера – приехать и провести благотворительную игру под прожекторами. Этот вопрос значительно шире и касается всего человечества”, - сказал Пушич.