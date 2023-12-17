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Пушич: Помогать решать проблемы и не забывать о них – это обязанность всего мира
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Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич на пресс-конференции в Токио поделился ожиданиями от благотворительного товарищеского поединка.
“Мы очень благодарны за то, что можем сыграть здесь в футбол. Мы хотим показать людям, что такое “Шахтер”, и провести хорошую игру, которой люди могут насладиться, дать надежду на будущее, что таких благотворительных матчей будет еще больше.
Конечно, хотелось бы, чтобы подобные матчи проходили не в таких обстоятельствах, как сейчас, потому что мы все надеемся, что это закончится очень скоро. Но организация таких матчей – это всегда фантастическая инициатива, и мы еще раз выражаем благодарность за это.
Помогать решать проблемы и не забывать о них – это долг всего мира. Это не только личное дело игроков и меня как тренера – приехать и провести благотворительную игру под прожекторами. Этот вопрос значительно шире и касается всего человечества”, - сказал Пушич.
"Шахтер" и "Ависпа Фукуока" проведут товарищеский мат завтра, 18 декабря.
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