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Ярослав Вишняк рассказал о дальнейших планах Колоса

Премьер-лига

Сейчас команда в отпуске

Ярослав Вишняк рассказал о дальнейших планах Колоса

Фото - ФК Колос / Автор - невідомий

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал какой календарь у команды на период зимней паузы.

Выходим из отпуска 10 января, собираемся в Киеве, где у нас будут одноразовые тренировки, совмещенные с медосмотром. Затем команда получит один выходной, после чего мы заезжаем в Ковалевку и будем работать до 25 января включительно. Затем еще один выходной и мы отправляемся на 3-недельные сборы в Турцию. А 17 февраля вернемся в Украину и будем готовиться к первому туру.

Также, Вишняк ответил на вопрос о потенциальном усилении "Колоса".

Сейчас ситуация сложная с новыми игроками. Будет известно кто останется, а кто нет уже после того, когда узнаем кто усилит нас. Мы работаем в этом направлении. Но пока без конкретики.

Ищем игроков для стартового состава, которые реально смогут усилить нашу игру. Прежде всего в атаке.

Ковалевцы завершили 2023 год на 9-м месте с 21-м очком. До опасной зоны - 7 баллов, до топ-3 чуть больше - 10. За 16 матчей футболисты "Колоса" забили 11 голов и пропустили всего 10 - меньше всего в лиге.

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Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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