Ярослав Вишняк рассказал о дальнейших планах Колоса

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал какой календарь у команды на период зимней паузы.

Выходим из отпуска 10 января, собираемся в Киеве, где у нас будут одноразовые тренировки, совмещенные с медосмотром. Затем команда получит один выходной, после чего мы заезжаем в Ковалевку и будем работать до 25 января включительно. Затем еще один выходной и мы отправляемся на 3-недельные сборы в Турцию. А 17 февраля вернемся в Украину и будем готовиться к первому туру.

Также, Вишняк ответил на вопрос о потенциальном усилении "Колоса".

Сейчас ситуация сложная с новыми игроками. Будет известно кто останется, а кто нет уже после того, когда узнаем кто усилит нас. Мы работаем в этом направлении. Но пока без конкретики.

Ищем игроков для стартового состава, которые реально смогут усилить нашу игру. Прежде всего в атаке.