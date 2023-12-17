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Ванат рассказал против кого ему было сложнее всего играть
Конечно, это топы
фото - ФК Динамо Київ
Нападающий "Динамо" Владислав Ванат назвал команды и игроков УПЛ с которыми нужно было приложить больше всего усилий в текущем сезоне.
С "Днепром-1" сложно было. С "Шахтером" я не играл, поэтому назову еще "Кривбасс" и "Колос". А среди защитников сложнее всего было против Сватка, Стецькова, Бескоровайного и Салюка.
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Ванат в этом сезоне имеет в активе 16 матчей, 7 голов и 5 результативных передач.
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Источник:FootballHub
Опубликовал: Виктор Иванчук
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