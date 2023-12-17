Ванат рассказал против кого ему было сложнее всего играть

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат назвал команды и игроков УПЛ с которыми нужно было приложить больше всего усилий в текущем сезоне.

С "Днепром-1" сложно было. С "Шахтером" я не играл, поэтому назову еще "Кривбасс" и "Колос". А среди защитников сложнее всего было против Сватка, Стецькова, Бескоровайного и Салюка.

Ванат в этом сезоне имеет в активе 16 матчей, 7 голов и 5 результативных передач.