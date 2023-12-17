  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ванат рассказал против кого ему было сложнее всего играть
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ванат рассказал против кого ему было сложнее всего играть

Премьер-лига

Конечно, это топы

Ванат рассказал против кого ему было сложнее всего играть

фото - ФК Динамо Київ

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат назвал команды и игроков УПЛ с которыми нужно было приложить больше всего усилий в текущем сезоне.

С "Днепром-1" сложно было. С "Шахтером" я не играл, поэтому назову еще "Кривбасс" и "Колос". А среди защитников сложнее всего было против Сватка, Стецькова, Бескоровайного и Салюка.

Читайте такжеВанат: Отпуск проведу дома в Каменец-Подольском. Также планирую на несколько дней съездить в Буковель

Ванат в этом сезоне имеет в активе 16 матчей, 7 голов и 5 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Новый тренер Вереса Шандрук: Лавриненко постоянно сравнивали с Виртом
yellow-arrow
Ярослав Вишняк рассказал о дальнейших планах Колоса
yellow-arrow
Пушич: Помогать решать проблемы и не забывать о них – это обязанность всего мира
Динамо (Киев) Владислав Ванат
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FootballHub
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости