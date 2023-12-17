Шандрук: Теперь Верес будет демонстрировать агрессивный стиль и заточенность на атаку

Недавно "Верес" сменил главного тренера: вместо Сергея Лавриненко команду будет возглавлять Олег Шандрук. Этот специалист - не новый человек для ривненского клуба. В сезоне 2018/19 годов он уже тренировал "Верес" во Второй лиге, а в этом году руководил командой U19. Кроме этого, был директором клубной Академии.

Теперь у него новый вызов - улучшить результаты ривненчан и дать новое видение в игре.

Оригинальным не буду, когда скажу, что главное - сохранить "прописку" в элите украинского футбола. Даже если не повезет избежать стыковых поединков с одним из лидеров Первой лиги. Хочу, чтобы моя команда играла в футбол, где много вертикальных передач, чтобы была интенсивность, чтобы видел в глазах подопечных огонь и страсть. Я очень хочу, чтобы "Верес" как можно скорее покинул зону вылета. Надеюсь, что те футболисты, которые будут играть под моим руководством, а я не скрываю, что без кадровых пертурбаций не обойдется, будут демонстрировать агрессивный стиль, заточенность на атаку и это обязательно принесет весомые дивиденды. Поверьте, это не пустые слова.

"Верес" завершил год на предпоследнем, 15-м месте в УПЛ. До безопасной зоны - всего 3 очка, поэтому шансы исправить ситуацию во второй части сезона, конечно, есть. Восстановление УПЛ запланировано на конец февраля.