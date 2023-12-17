Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шандрук: Теперь Верес будет демонстрировать агрессивный стиль и заточенность на атаку
Главная задача - удержаться в УПЛ
Фото: НК "Верес"
Недавно "Верес" сменил главного тренера: вместо Сергея Лавриненко команду будет возглавлять Олег Шандрук. Этот специалист - не новый человек для ривненского клуба. В сезоне 2018/19 годов он уже тренировал "Верес" во Второй лиге, а в этом году руководил командой U19. Кроме этого, был директором клубной Академии.
Теперь у него новый вызов - улучшить результаты ривненчан и дать новое видение в игре.
Оригинальным не буду, когда скажу, что главное - сохранить "прописку" в элите украинского футбола. Даже если не повезет избежать стыковых поединков с одним из лидеров Первой лиги.
Хочу, чтобы моя команда играла в футбол, где много вертикальных передач, чтобы была интенсивность, чтобы видел в глазах подопечных огонь и страсть.
Я очень хочу, чтобы "Верес" как можно скорее покинул зону вылета. Надеюсь, что те футболисты, которые будут играть под моим руководством, а я не скрываю, что без кадровых пертурбаций не обойдется, будут демонстрировать агрессивный стиль, заточенность на атаку и это обязательно принесет весомые дивиденды. Поверьте, это не пустые слова.
"Верес" завершил год на предпоследнем, 15-м месте в УПЛ. До безопасной зоны - всего 3 очка, поэтому шансы исправить ситуацию во второй части сезона, конечно, есть. Восстановление УПЛ запланировано на конец февраля.
Популярное сейчас
- Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Цыганков пропустит следующий матч Жироны в Ла Лиге – источник
- Шахтер сообщил о гибели бывшего сотрудника на войне против России
- Бомбардир Ванат, профессор Пихаленок и ураган Дибанго. Символическая сборная первой части УПЛ сезона 2023/24
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО