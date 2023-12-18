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Два игрока Кривбасса, талант из Руха. Известны имена игроков, сыгравших больше всего минут в первой части УПЛ
Данные от статистического портала
Фото: ФК Рух
Статистический ресурс Wyscout сформировал список игроков, которые в первой части УПЛ провели на поле наибольшее количество минут. Статистику источника приводит телеграмм-канал УПЛ ТВ.
Согласно данным, больше всего времени на поле провели игроки "Кривбасса" Иван Дибанго и Тимур Стецьков – 1 645 минут. В тройку лидеров также вошли Евгений Павлюк из "Ворсклы" и Богдан Слюбик из "Руха".
Игроки с наибольшим количеством игрового времени в первой части УПЛ 2023/24:
- Дибанго, Стецьков (оба - "Кривбасс") - 1645 минут;
- Павлюк ("Ворскла") - 1644 минуты;
- Слюбик ("Рух") - 1642 минуты;
- Понедельник ("Кривбасс") - 1638 минут;
- Степанюк ("Ворскла") - 1635 минут.
Добавим, что сейчас УПЛ – на зимних каникулах. Турнир возобновится в конце февраля.
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