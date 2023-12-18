Юрий Коваль: Мы вышли на определенный уровень и показали, что Заря жива

Тренер луганской "Зари" Юрий Коваль подвел итог первой части сезона для клубной пресс-службы.

- Хочу начать с того, что сказать спасибо нашим воинам, всем, кто защищает Украину. Без вас нельзя было бы представить будущее не то, что спорта, но и страны в целом. Мы гордимся вами и будем делать все возможное, чтобы вам помогать.

Относительно "Зари", могу сказать, что каждая команда переживает определенные периоды, когда происходит ротация игроков, тренеров. Это естественный процесс. "Заря" является трамплином для многих игроков и тренеров. Трансферы клуба всегда говорили о том, что выбор специалистов или футболистов был сделан верно.

Конечно, на этом пути возможен сбой. Но то, что мы недобрали зачетные пункты – это факт. Футболисты подобраны хорошие. По технике, их скоростным качествам – мы должны быть минимум в пятерке. Но изменения состава. Смены тренеров, вызовы игроков в сборные, еврокубки – времени на изменения, в том числе тренерские, тактические – практически не было. Любому тренеру нужно время.

Были удачные матчи, были отрезки, где мы вообще не брали очков. Читал и смотрел обзоры прессы по поводу, например, нашей игры против "Кривбасса". Я не согласен. Скорее, "Кривбасс" спасся, а не мы. Посмотрел игру, моменты. Да, у них был еще выход один на один, но и у нас было достаточно моментов для того, чтобы забивать третий гол. Тем не менее, счет по игре.

К тому же, если говорить о тренерах, которые работали этой осенью – все они были под нагрузкой логистики. За 15 дней с конца ноября до начала декабря, например, мы проехали около 9 тысяч километров – автобусом, самолетом, снова автобусом. Конечно, все это дается в знаки. Даже не в том дело, что переезды тяжелые, а в том, что нет возможности делать полноценный тренировочный процесс, скорректировать что-то. Мелочей в футболе не бывает.

Но, все равно мы вышли на определенный уровень и показали, что "Заря" жива. К тому же, у нас много сборников разных стран. То, что наша команда будет прогрессировать весной в плане игры и турнирной таблицы, я даже не сомневаюсь.

- Многих игроков, которые есть в команде, мы не видели на поле в течение этой части чемпионата...

- Например, берешь турнирную таблицу, список игроков команды, смотришь кто сколько сыграл. Игроки могут не играть, не из-за того, что плохая квалификация, а из-за того, что у тренеров есть какое-то видение футбола. Есть ряд игроков, не буду говорить фамилии, которые всегда травмированы, значит они не так готовятся. К тому же, заявка на еврокубки также ограничена из-за наличия собственных воспитанников. Не всем хватало места. Даже было такое, что мы ехали на игру, а в автобусе было всего 15 игроков.

Плюс, в отношении иностранцев, есть также момент адаптации. Герреро быстро адаптировался. Он был один, поэтому и быстро. Он нападающий – им легче. У Джордана последние матчи были сложными, потому что он, как и Венделл, впервые увидели зиму, по-другому чувствуют себя на холоде. Мичин адаптировался быстрее, но ему также нужно время. У Жан Клода очень хороший потенциал. Тем не менее, странно, что у него есть проблемы в технически-тактическом обучении. Сейчас такое время, что рынок игроков не очень доступен и не все могут воспринимать нашу действительность.

- Как вам лично дался переход с руководящей должности к вновь статусу тренера первой команды?

- Я очень благодарен руководству клуба за то, что вновь дали мне возможность почувствовать себя тренером. У меня 32 года именно тренерского стажа. Помогает то, что я занимался Ю-19, комплектацией игроками, тренерского состава молодежи. Проводил лекции. Кстати, получилось так, что в конце этой части играл против тех, кому читал лекции в свое время.

Все идет вперед, поэтому надо иметь хороший, современный тренерский штаб. Новые возможности, новые технологии. В то же время, есть опыт в процессе руководства командой и этот опыт никто не заменит. Благодаря помощникам – Младен Бартулович, Артем Коледа – процесс современности, так сказать, прошел безболезненно.

В плане эмоций – это было невероятно. Общение с игроками, эмоции от матчей – этого не хватает всегда. От этого я не устал. Я буду рад любой должности. Самое главное то, что я работаю в футболе и именно в "Заре". Так получилось, что моя самая успешная часть в работе пришлась именно на "Зарю". Я уже не могу иначе.

Нам удалось выровнять психологическое состояние команды, выйти из пике. Игроки продемонстрировали достойные игры в последних турах осенней части. Да, не сумели взять столько очков, сколько хотелось бы, но есть коллектив, который может добиваться успехов. Не скажу, что я делал это на пустом месте. Возможно, из-за частых поражений было плохое психологическое состояние у ребят. Потенциал у "Зари" очень высокий.

- Нужно ли усиливать какие-то позиции на поле?

-Усиление нужно всегда. Застой происходит в любом случае. Даже если ты убираешь игрока и берешь нового такого же класса, футболисты, которые рядом, видят это и это заставляет их двигаться. Конкуренция должна быть всегда. Если еще вчера мы не знали, будет ли чемпионат, то сейчас многие команды навели шума – зарплаты, базы. Стоять на месте нельзя.

Повторюсь – надо брать лист игроков, смотреть сыгранные матчи, минуты на поле, чтобы понять, кто не играл, или играл мало, выяснять причину – почему так произошло. Нижнюю часть листа всегда надо отсекать и брать других, которые будут выжимать слабых. Сила любой армии в силе самого слабого солдата. Есть также проблемные позиции, которые не позволяют варьировать состав.

Но скажу, что те игроки, которые играли в последних матчах, достойны играть в стартовом составе.

- Будете ли вы дальше работать тренером?

- Это вопрос, прежде всего, к руководству. Я готов работать на любой должности. Скажу откровенно – я получил удовольствие от работы. Силы и опыт есть. Время покажет. Возможно, нужна, как говорится – свежая кровь. Нужен вектор развития на несколько шагов вперед. Так было всегда. Так было с Вернидубом, когда верно подобрали тренера. Так было и со Скрипником и Патриком ван Леувеном. То, что произошло сейчас – это сбой. Но он зависел не столько от тренерского штаба, а сколько от смены поколений, от смены состава. Не хватило времени на стабилизацию этих процессов.