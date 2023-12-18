Ависпа Фукуока - Шахтер 2:2. Мир, дружба, товарищеская игра

Выставочная товарищеская игра в рамках турне. Что еще сказать. "Горняки" начали встречу несколько активнее, хотя и было видно, что поединок и соперник особого энтузиазма у украинской команды не вызывал. Уже на 7-й минуте встречи гостям удалось размочить счет. Гочолейшвили выполнил верховую подачу с правого фланга, а Сикан головой переправил мяч в ближний от голкипера угол. Максимально подобный гол мы уже видели в матче против "Барсы".

Далее подопечные Пушича откровенно спешились и на экваторе первого тайма за три минуты пропустили два мяча. Первый пришел после подачи с углового. Один Ризнык пытался что-то сделать, но третий раз отбить мяч не сумел. Все остальные в это время наблюдали за полетом снаряда, как на автопилоте. Второй свой мяч японцы провели тоже довольно просто: игра в стеночку и мяч покатился мимо голкипера "Шахтера".

В целом инициативой владел, конечно, чемпион Украины. При всем уважении, но другой сценарий был бы странным, учитывая статус соперника. Во второй половине встречи неплохо в игру вошел Швед. Марьян несколько раз пристреливался по воротам, и все же сумел однажды прошить голкипера "Ависпы". Хавбек закрутил из пределов штрафной площади. Сразу после этого вышедший на замену Рудько едва не привез третий гол своей команде. Но нападающий японской команды простил.

Японцы старались, но не хватало класса. А "горняки" действовали расслабленно и мыслями были уже на отдыхе. Донецкий коллектив был ближе к своему третьему мячу, чем японцы. Но так и закончили - 2:2. Поединок с такой благородной целью не мог закончиться никак иначе, как ничейным результатом.

Товарищеский матч. 18.12.2023

Японский национальный стадион

"Ависпа Фукуока" (Япония) - "Шахтер" 2:2

Голы: Мия 34, Канамори 37 - Сикан 7, Швед 53

"Шахтер": Ризнык (Рудько 46), Гочолеишвили (Лемкин 46), Бондарь (Вьюнник 74), Матвиенко (Козик 46) (Топалов 74), Азаров (Назарина 46), Степаненко, Зубков, Бондаренко (Келси 46), Судаков, Невертон (Эганилду 46), Сикан (Швед 46).