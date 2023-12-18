Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Заря рассматривает Атевельда основным претендентом на должность тренера, но переговоров нет
Специалист побывал на последнем матче луганчан в Польше
фото з відкритих джерел
Президент "Зари" Евгений Гелер рассматривает Реймонда Атевельда основным претендентом на пост главного тренера команды. В то же время переговоров между клубом и специалистом пока нет, сообщает ТаТоТаке.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Источник отмечает, что экс-помощника Патрика ван Леувена видели на матче "Зари" с "Брейдабликом" в Люблине, который состоялся в четверг.
По информации ТаТоТаке, Реймонд Атевельд приехал в Польшу для того, чтобы посмотреть игру команды вживую.
Напомним, что после отставки Валерия Кривенцова "Зарю" возглавляет Юрий Коваль.
Популярное сейчас
- Жирона – Алавес. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура чемпионата Испании
- ВСУ уничтожили более 40-ка танков за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Сегодня состоится жеребьевка 1/8-ой финала Лиги чемпионов
- ПФЛ поддержала кандидатуру Шевченко на пост главы УАФ: клубы выставили одно условие
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО