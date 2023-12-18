Источник: Заря рассматривает Атевельда основным претендентом на должность тренера, но переговоров нет

Президент "Зари" Евгений Гелер рассматривает Реймонда Атевельда основным претендентом на пост главного тренера команды. В то же время переговоров между клубом и специалистом пока нет, сообщает ТаТоТаке.

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Источник отмечает, что экс-помощника Патрика ван Леувена видели на матче "Зари" с "Брейдабликом" в Люблине, который состоялся в четверг.

По информации ТаТоТаке, Реймонд Атевельд приехал в Польшу для того, чтобы посмотреть игру команды вживую.

Напомним, что после отставки Валерия Кривенцова "Зарю" возглавляет Юрий Коваль.