СМИ: Виктор Скрипник расторг контракт с Ворсклой по согласию сторон

Виктор Скрипник расторг контракт с полтавской "Ворсклой" по соглашению сторон без всякой компенсации, сообщают инсайдеры из ТаТоТаке.

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Отмечается, что уже сегодня, восемнадцатого декабря, Скрипник заключит контракт с харьковским "Металлистом 1925". Соглашение будет рассчитано на три года.

Напомним, что ранее СМИ уже сообщали об интересе харьковчан к Скрипнику, но в расположении "Металлиста 1925" опровергали факт переговоров со специалистом.