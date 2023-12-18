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СМИ: Виктор Скрипник расторг контракт с Ворсклой по согласию сторон

Премьер-лига

И уже сегодня получит новое место работы

СМИ: Виктор Скрипник расторг контракт с Ворсклой по согласию сторон

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Виктор Скрипник расторг контракт с полтавской "Ворсклой" по соглашению сторон без всякой компенсации, сообщают инсайдеры из ТаТоТаке.

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Отмечается, что уже сегодня, восемнадцатого декабря, Скрипник заключит контракт с харьковским "Металлистом 1925". Соглашение будет рассчитано на три года.

Напомним, что ранее СМИ уже сообщали об интересе харьковчан к Скрипнику, но в расположении "Металлиста 1925" опровергали факт переговоров со специалистом.

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Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Петруха
18.12.2023 в 14:56
Брехуны харьковские!
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Комментарии 1
Петруха
18.12.2023 в 14:56
Брехуны харьковские!
Ответить
0
0

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