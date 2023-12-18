Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер интересуется лучшим голкипером осенней части сезона УПЛ, - СМИ
Речь идет о Кирилле Фесюне из Колоса
koloskovalivka.com
"
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Все дело в том, что "Шахтер" не имеет реальной альтернативы Ризныку на позиции вратаря, и поэтому подыскивает голкипера, который будет составлять ему конкуренцию.
Так, возрастной Артур Рудько имеет контракт до лета, а молодые голкиперы – Владислав Кравец, Денис Бровченко, Денис Твардовский, Тимур Пузанков не могут похвастаться прогрессом. Поэтому "Шахтер" заинтересован в подписании еще одного вратаря летом 2024 года. При этом, по данным источника, Фесюн является одним из приоритетных вариантов для "горняков".
В текущем сезоне после продажи Волынца в "Днепр-1" Фесюн стал основным вратарем "Колоса". Кирилл отыграл все 16 матчей УПЛ, в которых пропустил 10 голов. Это самый низкий показатель среди всех клубов УПЛ.
Фесюн является вратарем молодежной сборной Украины, но сначала проигрывал конкуренцию за место в стартовом составе Анатолию Трубину, а сейчас Руслану Нещерету.
Популярное сейчас
- Залужный сделал заявление о мобилизации: Нужно вернуть "те рамки, которые работали раньше"
- Зинченко против обидчика Шахтера. Состоялась жеребьевка 1/8-й финала ЛЧ
- Подвиги Трубина, Арсенал возглавил АПЛ, Лунин вернулся в основу Реала. Главные новости за 17 декабря
- Два игрока Полесья войдут в тренерский штаб Калитвинцева
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО