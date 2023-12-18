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Шахтер интересуется лучшим голкипером осенней части сезона УПЛ, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено

Речь идет о Кирилле Фесюне из Колоса

Шахтер интересуется лучшим голкипером осенней части сезона УПЛ, - СМИ

koloskovalivka.com

Новина українською

"Шахтер" проявляет интерес к голкиперу "Колоса" и молодежной сборной Украины Кириллу Фесюну, сообщает Sport.ua.

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Все дело в том, что "Шахтер" не имеет реальной альтернативы Ризныку на позиции вратаря, и поэтому подыскивает голкипера, который будет составлять ему конкуренцию.

Так, возрастной Артур Рудько имеет контракт до лета, а молодые голкиперы – Владислав Кравец, Денис Бровченко, Денис Твардовский, Тимур Пузанков не могут похвастаться прогрессом. Поэтому "Шахтер" заинтересован в подписании еще одного вратаря летом 2024 года. При этом, по данным источника, Фесюн является одним из приоритетных вариантов для "горняков".

В текущем сезоне после продажи Волынца в "Днепр-1" Фесюн стал основным вратарем "Колоса". Кирилл отыграл все 16 матчей УПЛ, в которых пропустил 10 голов. Это самый низкий показатель среди всех клубов УПЛ.

Фесюн является вратарем молодежной сборной Украины, но сначала проигрывал конкуренцию за место в стартовом составе Анатолию Трубину, а сейчас Руслану Нещерету.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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