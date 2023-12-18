Усик - игрокам Полесья: Думаю, что в следующем сезоне мы вместе будем выходить на поле и побеждать

Украинский супертяж, чемпион WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (21-0, 14 КО) поздравил " Полесье " с завершением первой части сезона УПЛ.

"Была невероятная половина сезона. Вы все молодцы, вы все отдавались по полной. Вы отдаетесь там, на поле, я отдаюсь в своем спортивном зале, чтобы порадовать всех нас, себя и всю нашу страну.

Я знаю и думаю, что в следующем сезоне мы вместе будем выходить на поле, сражаться и побеждать. Сил, радости и победы. Геннадий Владиславович, вы красавчик", - сказал Усик.