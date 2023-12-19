Защитник Кривбасса, не игравший более года, рассказал о восстановлении после травмы

Защитник криворожского "Кривбасса" Дмитрий Семенов, который продолжает восстановление после хирургического вмешательства, рассказал о своем самочувствии и делах после операции. Напомним, в августе у 24-летнего защитника произошел рецидив травмы на летних сборах команды. Последний раз Семенов выходил на поле в футболке "Кривбасса" в официальном матче 30-го октября 2022-го года против "Динамо" в 10-м туре УПЛ.

- Дмитрий, как твои дела сейчас?

- Чувствую себя прекрасно, спасибо. Сейчас в Киеве, прохожу реабилитацию, все идет по плану.

- Как проходит твое восстановление?

- Процесс восстановления проходит хорошо. Понемногу набираю кондиции. Относительно прогнозов возвращения на поле, то пока трудно что-то говорить. Но, надеюсь, это будет середина-конец весны следующего года.

- Как держишь связь с партнерами, тренерским штабом?

- Конечно, в основном в телефонном режиме. Все постоянно интересуются моим самочувствием, это приятно. Чувствую поддержку команды даже на расстоянии, за что я всем очень благодарен.

- Смотрел все матчи "Кривбасса" в УПЛ в этом чемпионате?

- Все, и очень переживал за команду. В первой половине сезона "Кривбасс" показал классный футбол. Такая игра и результаты не могут не радовать. Но, главное, не останавливаться на достигнутом.

- Когда в последний раз был в Кривом Роге и когда планируешь приехать снова?

- Это было еще летом, до операции. Вторая половина процесса реабилитации будет проходить уже с командой, поэтому вскоре вернусь в Кривой Рог. Пользуясь случаем, хочу поздравить всю красно-белую семью с наступающими праздниками. Желаю всем, самое главное – мира, победы Украины. Крепкого здоровья нашим защитникам, храни вас Бог.