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Защитник Кривбасса, не игравший более года, рассказал о восстановлении после травмы
Дмитрий Семенов вскоре будет готов к возвращению на поле
Фото: fckryvbas.com
Защитник криворожского "Кривбасса" Дмитрий Семенов, который продолжает восстановление после хирургического вмешательства, рассказал о своем самочувствии и делах после операции. Напомним, в августе у 24-летнего защитника произошел рецидив травмы на летних сборах команды. Последний раз Семенов выходил на поле в футболке "Кривбасса" в официальном матче 30-го октября 2022-го года против "Динамо" в 10-м туре УПЛ.
- Дмитрий, как твои дела сейчас?
- Чувствую себя прекрасно, спасибо. Сейчас в Киеве, прохожу реабилитацию, все идет по плану.
- Как проходит твое восстановление?
- Процесс восстановления проходит хорошо. Понемногу набираю кондиции. Относительно прогнозов возвращения на поле, то пока трудно что-то говорить. Но, надеюсь, это будет середина-конец весны следующего года.
- Как держишь связь с партнерами, тренерским штабом?
- Конечно, в основном в телефонном режиме. Все постоянно интересуются моим самочувствием, это приятно. Чувствую поддержку команды даже на расстоянии, за что я всем очень благодарен.
- Смотрел все матчи "Кривбасса" в УПЛ в этом чемпионате?
- Все, и очень переживал за команду. В первой половине сезона "Кривбасс" показал классный футбол. Такая игра и результаты не могут не радовать. Но, главное, не останавливаться на достигнутом.
- Когда в последний раз был в Кривом Роге и когда планируешь приехать снова?
- Это было еще летом, до операции. Вторая половина процесса реабилитации будет проходить уже с командой, поэтому вскоре вернусь в Кривой Рог. Пользуясь случаем, хочу поздравить всю красно-белую семью с наступающими праздниками. Желаю всем, самое главное – мира, победы Украины. Крепкого здоровья нашим защитникам, храни вас Бог.
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