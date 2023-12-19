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ЛНЗ анонсировал открытие клубного фан-шопа в Черкассах

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ЛНЗ анонсировал открытие клубного фан-шопа в Черкассах

Фото - ЛНЗ / автор невідомий

Новина українською

Черкасский ЛНЗ в своих соцсетях анонсировал открытие в месте официального фан-шопа клуба.

"ФАН-ШОП откроем очень скоро))", - написала клубная пресс-служба к фото, где лучший игрок ЛНЗ по итогам ноября позирует на фоне фасада магазина.

Добавим, что ранее украинские инсайдеры писали о том, что зимой финансирование ЛНЗ будет увеличено и выйдет на уровень финансирования "Полесья" и "Кривбасса" – команд, которые сейчас идут в группе лидеров УПЛ.

Первую часть сезона ЛНЗ закончил на десятом месте турнирной таблицы.

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ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Игорь Семйон
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