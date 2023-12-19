Юрий Вернидуб: О стартовой неудаче в Александрии, табу на судейскую тему и работе на селекционной ниве

Где бы ни работал Юрий Вернидуб, его кредо не меняется: отношение футболистов к своему делу должно быть профессиональным. В полном смысле этого слова. И вполне естественно, что криворожский "Кривбасс" нынешнего образца прошел турнирную дистанцию ​​лишь с незначительными потерями, сумев уйти на зимний перерыв во главе турнирной таблицы. О том, какой была осенняя часть сезона для криворожцев, корреспонденту UA-Футбол в интервью рассказал их рулевой.

- Уходящий год преподнес вам гамму разных чувств. Чего было больше – позитива или негатива? – интересуюсь у Юрия Вернидуба.

- Учитывая, как команда играла и каких результатов достигала в весенней части прошлого чемпионата и перед зимним антрактом нынешнего, то только позитива. Правда, в весенних матчах нам не удалось попасть в пятерку, на которую мы настраивались. Не хватило совсем немного. Впрочем, я уже говорил, что это первый год нашей совместной работы, в которой мы сражались до последнего тура за эту пятерку. Но что есть, то есть. Что касается осеннего отрезка нынешнего чемпионата, то его начали не так, как хотелось бы – проиграли "Александрии". Но ребята молодцы отреагировали должным образом, пройдя дистанцию ​​в следующих шестнадцать туров более или менее стабильно.

– Стартовое поражение в гостях от "Александрии", судя по всему, ваших подопечных только подстегнуло?

- Думаю, что да. Это одна из тех игр, в которых у меня было много негатива. Мы ведь уступили не по игре. И я благодарен подопечным и тренерскому штабу, что мы довольно быстро на это отреагировали. Затем в чемпионате последовали такие результаты, которых мы хотели.

– Проиграв в Александрии, уже через несколько туров чемпионата "Кривбасс" оказался в верхней части турнирной таблицы, с тех пор ее не покидая. Трудно ли удерживаться на плаву так долго?

- Скажу коротко: легче чего-то добиться, чем то, что ты достиг, удерживать.

- В первом круге ваша команда выдала серию из семи беспроигрышных матчей, в которых было пять побед и две ничьи. Так что домашнее поражение от львовского "Руха" после этого отрезка воспринялось как неожиданность. Чем бы его объяснили?

– Команда в целом играла неплохо, но и "Рух" – соперник, который в этом сезоне показывает очень хороший футбол. Даже не побоюсь этого слова, говоря "хороший". "Рух" – команда молодая и амбициозная. Видны тренерские наработки, которые приносят результат. Я не могу сказать, что львовяне нас в этом матче превосходили. Да, мы проиграли 1:3, но ведя в счете 1:0 буквально за пять минут как-то так все произошло, что пропустили три мяча. Что ж, так бывает в футболе. И я повторюсь: хорошо, что наша команда должным образом отреагировала на это поражение.

- "Рух" проявил себя с хорошей стороны, в чем уже не раз убеждались любители футбола…

– Это действительно так. Очень нравится игра этой команды, ее тактические действия. Если "Рух" не потеряет имеющихся у него игроков и при этом еще и усилится, то может претендовать на высокие места. Те ребята, которые сейчас во львовской команде играют, были в ее составе еще в прошлом чемпионате. А молодежь, проявляющая себя с лучшей стороны, это те футболисты, которые неплохо себя показали в юношеской Лиге чемпионов. И это неудивительно. Мне очень импонирует главный тренер "Руха" Виталий Пономарев, умеющий хорошо работать. Так что о "Рухе" можно с уверенностью сказать: это действительно тренерская команда.

- Наверное, не ошибусь, если предположу, что кроме потери трех очков в игре с "Рухом" чувство досады было после еще двух матчей в родных стенах – с киевским "Динамо" и луганской "Зарей"?

– Так и есть. "Динамо" мы проиграли 0:2, чего очень не хотелось. Но опять же: это – футбол. Тем более, что пропустили очень быстрый мяч, а потом еще и остались в меньшинстве уже на двенадцатой минуте. Нас "Динамо" обыграло нашим же оружием, которым мы раньше против него играли. У соперника была очень "низкая" оборона, динамовцы не прессинговали, ожидая нашей ошибки. Отбор мяча – и гол состоялся сразу же после нашего "стандарта". А потом было удаление Бескоровайного и пропущенный мяч. Хотя проиграв 0:2, могу сказать, что это была не худшая наша игра. Мы в меньшинстве очень хорошо выглядели. Если бы нам удалось реализовать момент, возникший в конце первого тайма и команды ушли бы на перерыв при счете 1:2, то уверен, что результат был бы несколько иным. Впрочем, что есть – то есть. Надо это признать, и ничего страшного здесь не вижу. После этого поражения ребята снова правильно отреагировали и продолжили набирать очки. А что касается матча с "Зарей", то как бы то ни было, а это хорошая команда. Она мне очень нравится, особенно сейчас, при руководстве ею Юрия Коваля. Мы с Юрием Григорьевичем когда-то в "Заре" работали вместе. Он был моим помощником, хотя старше меня. Я хорошо знаю этого человека, и могу сказать, что он способен построить команду. В том, что возглавляемый им коллектив будет хорошо готов физически и будет играть в "вертикальный" футбол, можно не сомневаться. Так вот, в нашем поединке с "Зарей" мы вели в счете 2:0, однако в конце концов сыграли вничью, 2:2. Хотя, честно говоря, в концовке матча могли еще и проиграть. Но у меня в душе все же остался неприятный осадок, ведь мы должны были в нем побеждать. Забей при счете 2:1 Кожушко и Дибанго, то все было бы совсем по-другому. В отличие от нас соперник использовал свои моменты, а незадолго до финального свистка Горбач нас даже пощадил. Ничего не поделаешь: ошибки есть. Так что будем работать в период зимнего антракта над тем, чтобы их больше не было.

- Судейская тема в этом чемпионате приобрела особую остроту. Как думаете, сколь долго футбольной Украине придется ждать порядка в Комитете арбитров УАФ?

- Знаете, это как раз та тема, о которой меньше всего хочу говорить. После случившегося в стартовом поединке чемпионата в Александрии, в котором мы проиграли 0:1, я сказал, что больше на это совсем не буду смотреть и об этом говорить. Пусть на данную тему обращают внимание руководители нашего футбола и все ответственные за судейство люди. Вы, наверное, заметили, что ни разу после той злополучной игры с "Александрией" не было такого, чтобы я публично возмущался или реагировал каким-либо другим образом на арбитраж. Сказал себе "нет" – и все.

– По показателям забитых мячей "Кривбасс" уступает только "Динамо". Значит ли это, что к игрокам атаки у вас претензий меньше всего?

- Я так не могу утверждать, ведь как говорится, защита начинается с атаки. В футболе ведь нет такого, чтобы защита – отдельно, а нападение – отдельно. Мы все вместе атакуем и также все вместе защищаемся. А насчет претензий скажу так: они всегда были, есть и будут. Самое главное – правильно на это реагировать и делать анализ каждой игры, доказывая своим ребятам, где именно были ошибки – с тем, чтобы можно было на них эффективно отреагировать и не допускать в дальнейшем.

– Из 31 результативного удара на счету нападающих всего девять. Не мало ли для игроков этого звена?

– Считаю, что мало. Конечно, хотелось бы большего. Но что есть – то есть, поэтому имеем над чем работать. Нужно прилагать усилия, чтобы хотя бы шестьдесят-семьдесят процентов моментов реализовывать.

– Что скажете о новичках, которые присоединились к "Кривбассу" в летний трансферный период?

– Мы неплохо поработали на селекционной ниве. Те футболисты, которые к нам пришли, действительно усилили команду – как по игре, так и по другим факторам. Я доволен всеми новичками, отыгравшими осеннюю часть чемпионата.

- Один из представителей иностранного легиона вашей команды, защитник Иван Дибанго, отыграл от звонка до звонка все 17 матчей осенней части чемпионата. Похоже, в отличие от других легионеров, камерунец эффективнее всего вписался в игровой ансамбль "Кривбасса"?

- Это неудивительно, ведь именно он появился в команде первым. Думаю, что Дибанго более-менее понимает, что от него хочет тренерский штаб и что нужно для того, чтобы расти в мастерстве с каждым сыгранным матчем. Он действительно хорошо вписался в нашу игру и сейчас является лидером команды среди иностранцев. Однако также могу отметить Бизиману, Илича, а еще По, который лечился год, однако начинает благодарить своей игрой за наше внимание и помощь ему. В матче второго круга с "Александрией" По забил один из мячей, чем внес вклад в нашу победу 2:1.

- Ходят слухи, что Дибанго оказался в сфере интересов других клубов. Это действительно так?

– Да. Но пока я не слышал, чтобы предложения по нему имели конкретику. Когда дело дойдет до этого, тогда и можно будет о чем-то говорить.

– Как реагируют легионеры на ракетные и дроновые обстрелы Кривого Рога?

– Все ребята, которые являются игроками "Кривбасса", уже к этому привыкли и никаких проблем с тем, что есть воздушные тревоги и взрывы нет. Начиная с прошлого года, мы как были в Кривом Роге, так и остаемся. Как работали, так и работаем. Иного варианта у нас нет. Да и мы сами не хотим играть где угодно. Ведь мы – "Кривбасс" (Кривой Рог), поэтому должны работать и играть в Кривом Роге, перед нашими болельщиками.

– Какой матч из сыгранных в осеннем отрезке чемпионата удовлетворил вас, как тренера, в полной мере?

- Таких много, поэтому выделить какой-то один или два трудно. Была неплохая игра с той же "Зарей" в первом круге, когда мы победили на выезде 3:1. Была очень классная игра с "Шахтером", в которой наша команда проигрывала 0:2, 1:3, однако в итоге сыграли 3:3. Следует вспомнить и поединок с той же "Александрией" в начале второго круга. В нем мы сначала уступали в счете 0:1, но сделали "камбэк" и выиграли 2:1. Все матчи, в которых мы побеждали, были выиграны на характере и с большим желанием. И это классно! Я понимаю, что то, чего мы достигли сейчас, будет тяжело удержать весной. Об этом и сказал ребятам в раздевалке сразу после матча с "Зарей". Тринадцать туров, которые осталось провести в нынешнем чемпионате, будут для "Кривбасса" как тринадцать финалов.

– Кого из футболистов болельщики "Кривбасса" не увидят в весенней части сезона?

– Все те, кто был в составе, останутся. Разве что будут какие-нибудь точечные пертурбации. Впрочем, пока рано об этом говорить. Вот когда мы соберемся после отпуска, тогда и можно будет что-нибудь на эту тему сказать. Честно говоря, по завершении осенней части сезона еще ничего не анализировал. Чуть позже, ближе к Новому году, мы с коллегами по тренерскому штабу сядем и сделаем выводы обо всем нашем турнирном пути. Тогда и будем понимать, что нам нужно дальше. Но как бы то ни было, а на селекционном фронте мы постоянно работаем, просматривая потенциальных новичков и анализируя их свойства. Если будет возможность, то некоторые пополнения в "Кривбассе" будут.

– На каких позициях?

– Я не смотрю на позиции. Главное, чтобы футболист действительно смог нам помочь. Будь то вратарь, защитник, полузащитник или нападающий – это не так важно. От хорошего игрока никто никогда не откажется, вы ведь сами хорошо это понимаете. А тем более, когда футболист универсален или же способен менять амплуа. Бывает, мы берем игрока в качестве защитника, а он играет полузащитником. Все зависит от качества и желания играть. А как оно будет – посмотрим, разберемся.

- По каким критериям будете подбирать спарринг-партнеров на сборах?

– Мне всегда хочется играть с сильными соперниками. С командами, которые имеют имя и неплохо смотрятся в своих национальных чемпионатах. Я понимаю, что это будут зарубежные клубы. И чем сильнее соперник, тем лучше для "Кривбасса". Из отпуска мы выходим 8 января, одну неделю поработаем. Если все удастся, то уедем на тренировочный сбор в Испанию.

Сколько там будете находиться?

– Планируем уехать на месяц в Аликанте, как дает нам разрешение Минспорта. Будем работать в Испании две недели, сделаем два-три дня выходных, а затем снова продолжим работу. Единственное, что во время пребывания за границей изменим место дислокации, перебравшись после первого сбора из одной гостиницы в другую. Чтобы ребятам не приедалось.

- По какому стилю будете отмечать Рождество?

- Я же украинец, и поэтому буду отмечать, как и все мои соотечественники, 25 декабря. Лучше делать то, что делает весь мир, а не так, как делают наши проклятые враги. Те, которые по сей день говорят, что они наши… братья. Да нет у нас теперь "братьев"!

– Где планируете встречать Рождество и Новый год?

- Рождество будем праздновать в Киеве с женой, детьми и внуками. А на Новый год поедем в Запорожье. Этот праздник, который несмотря на тяжелые времена, нужно встречать в родном доме. Планируем это сделать с женой Лесей, пригласив близких друзей. Тех, которые до сегодняшнего дня находятся в Запорожье, помогая Вооруженным силам Украины. У нас с ними одни мысли, одна жизнь. Все мы будем вместе ждать Победы, и непременно ее дождемся.

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