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Виктор Скрипник отреагировал на информацию о его контракте с Металлистом 1925

Премьер-лига

Сказал, что факта еще нет

Виктор Скрипник отреагировал на информацию о его контракте с Металлистом 1925

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Виктор Скрипник, по сообщениям СМИ, расторг контракт с "Ворсклой" по обоюдному согласию сторон. Инсайдеры сватают тренера в "Металлист 1925". В комментарии "Украинскому футболу" тренер отреагировал на слухи.

"Факта такого нет. Команды, которые во мне заинтересованы, общаются с руководством "Ворсклы". Сейчас возможен любой результат этих переговоров. Мои требования известны. И это не только о личном контракте, он вообще не на первом месте.

Примерно имею в виду пожелания по составу, условиям для тренировок и т.д.", - сказал Виктор Скрипник.

Напомним, что "Ворскла" официально не сообщала о прекращении сотрудничества со Скрипником. Также отметим, что тренером "Металлиста 1925" сейчас является Олег Голодюк.

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Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
19.12.2023 в 13:39
уже подписали на три года..
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
19.12.2023 в 13:39
уже подписали на три года..
Ответить
0
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