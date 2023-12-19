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Виктор Скрипник отреагировал на информацию о его контракте с Металлистом 1925
Сказал, что факта еще нет
dynamo.kiev.ua
Виктор Скрипник, по сообщениям СМИ, расторг контракт с "Ворсклой" по обоюдному согласию сторон. Инсайдеры сватают тренера в "Металлист 1925". В комментарии "Украинскому футболу" тренер отреагировал на слухи.
"Факта такого нет. Команды, которые во мне заинтересованы, общаются с руководством "Ворсклы". Сейчас возможен любой результат этих переговоров. Мои требования известны. И это не только о личном контракте, он вообще не на первом месте.
Примерно имею в виду пожелания по составу, условиям для тренировок и т.д.", - сказал Виктор Скрипник.
Напомним, что "Ворскла" официально не сообщала о прекращении сотрудничества со Скрипником. Также отметим, что тренером "Металлиста 1925" сейчас является Олег Голодюк.
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