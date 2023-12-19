Буткевич: Полесью нужны призовое место и Кубок Украины

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич подвел итоги первой части сезона и рассказал о целях его команды.

- Позади наиболее успешный для футбола Житомирщины 2023 год. Чего ждете от "Полесья" в следующем?

- Все было сделано для успешности команды. Если перед сезоном я дал задание – быть в пятерке лучших, то сейчас оно выполнено. Надо переходить на следующий уровень. Теперь "Полесье" хочет успешно выступить в Кубке Украины и финишировать в тройке. В дебютном сезоне команда показывает и доказывает, что прошла адаптацию в УПЛ и способна уже выполнять новые задачи.

- "Шахтер", "Ворскла", "Черноморец" являются участниками полуфинала Кубка Украины, кроме "Полесья". В такой компании можно бороться за трофей?

- Всегда надо бороться. Если у тебя есть шанс, используй его сполна. Поэтому хочется побороться за трофей. Большая цель для каждого клуба - это стимул для развития. Тем более, команда в "Полесье" подобралась хорошая, а главное - есть хороший, целостный коллектив.

- Третье место - блестящий результат для дебютанта УПЛ. Неужели переход из Первой лиги был настолько безболезненным?

- Мы много сделали для того, чтобы "Полесье" было готовым к новому уровню конкуренции. Были качественные новички, которые во многом изменили и усилили команду даже на тех позициях, на которых, казалось бы, она уже была сильной. Проведена хорошая, системная работа со стороны тренерского штаба. Качественные сборы состоялись.

Конечно, не все было так просто. Бывали такие матчи, как с "Вересом", "Рухом", "Черноморцем", когда мы теряли очки, по игре имея все возможности их не терять. Однако это футбол, есть определенный процесс - на нем могут быть местные потери, главное, чтобы целостная картинка в итоге дала необходимый результат.

- Результат, который необходим "Полесью", еще раз повторимся, это...

- Призовое место и Кубок Украины.

Напомним, что после первой части сезона "Полесье" идет на третьем месте турнирной таблицы.