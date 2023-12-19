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Источник: Динамо и Полесье сделали предложение игроку Черноморца

Премьер-лига

Конкуренция за Максима Брагару

Источник: Динамо и Полесье сделали предложение игроку Черноморца

Новина українською

"Динамо" и "Полесье" активно торгуют игрока "Черноморца" Максима Брагару, сообщает журналист Эндрю Тодос.

"Полесье" предложило отличные личные финансовые условия, но, как и в случае с Гуцуляком, не планирует долго ждать и требует быстрого ответа.

Также, несмотря на недавние заявления президента "Динамо" относительно возможного усиления из УПЛ, киевляне и себе сделали свое предложение и ждут ответа "Черноморца". При чем, сумма в несколько раз меньше той, которая указана на трансфермаркете.

Отметим, что по данным сайта Трансфермакт, Максим Брагару стоит 700 тысяч евро.

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Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Игорь Семйон
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