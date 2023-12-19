Президент Полесья: Усик сейчас готовится к бою с Фьюри, не будем ему мешать. Но он выйдет на поле в УПЛ

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич рассказал об известных воспитанниках житомирского футбола, а также о том, сыграет ли Александр Усик за "Полесье" в УПЛ.

- Один из самых известных уроженцев Житомира в футболе – Руслан Малиновский – записывал приветствие "Полесью", передавал футболку с автографом. А когда же он приедет играть за команду родного города?

- Нам надо больше зарабатывать ради того, чтобы такие игроки, как Руслан, играли за "Полесье". Разумеется, Малиновский – это прекрасный футболист. Он вполне заслужил играть в одной из лучших лиг мира, Серии А. Я ему от души желаю, чтобы подольше Руслан был полезен своим клубам и сборной Украины. Но на несколько лет пусть приезжает за нас поиграть, вот как Ярмоленко за "Динамо". Мы только за! Стараемся создать такой клуб, который мог бы быть интересным своим лучшим землякам, как Малиновский или тот же Зинченко.

Со своей стороны, скажу, что мне приятно видеть, как земляки, ведущие спортсмены родом из Житомирщины, следят за "Полесьем". Мы держим кулаки за них, они – за нас. Вот вы видели обращение Саши Усика к футболистам и тренерам "Полесья". Он – часть нашего коллектива.

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- Когда ждать дебюта Усика в официальных матчах?

- Давайте пока не будем ему мешать в подготовке к бою с Тайсоном Фьюри. Усик сейчас ведет подготовку к бою высшего уровня ответственности. Это самый высокий в мире уровень для бокса. И при этом Саша интересуется футболом, мечтает сыграть. Он у нас в команде. Александр Денисов так и говорил: наш игрок передает привет одноклубникам.

Он имеет большое желание сыграть, на Winter Cup уже играл за "Полесье" и вы видели, что сильный спортсмен – он силен не только в своем виде спорта. Обязательно Саша осуществит мечту и выйдет на поле в УПЛ за "Полесье".

- Но есть такая неприятность: рано или поздно даже игроки, которые много сделали для становления команды, начнут отставать от ее развития. Кто-то – из-за возраста, кто-то – из-за травм, кто-то – из-за объективной разницы в классе с новичками...

- Вот поэтому мы таким ответственным ребятам, как Андрей Гитченко и Влад Огиря, дали возможность продолжить работу в клубе в качестве тренеров. Они доказали свой класс, понимание футбола и, самое главное, человеческие качества. Пусть их пример покажет другим: кто ответственно играет за "Полесье", ведет себя как настоящий профессионал, у того есть будущее в нашем клубе.

Например, Вася Грицук. 36 лет, но он продолжит играть и поможет команде в плане глубины состава, ротации, помощи на опыте. Профессионал, ответственный игрок с лидерскими качествами.

- Не ругали его за нереализованную "паненку"?

- Так, как он сам себя анализировал и критиковал, его больше никто не сможет перекритиковать. Он реабилитировался в следующих матчах. Вы видели, как он дальше исполнял пенальти. Кстати, я в "Полесье" – тренер по пенальти.

- Это как?

- Приезжаю на тренировку, смотрю, как ребята выполняют удары. Премирую самых успешных. Мне нравится, как они работают. И пробивающие, и вратари. Вот сейчас к нам прибыл Аниагбосо: ему трудно, у него сильные и опытные конкуренты, он не проходил с нами сборы. Однако в таких сериях смотрю и на его работу, в частности, вижу, что очень старается парень.