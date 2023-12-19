Акценты. УПЛ: что было и что будет?

"Будешь ли подводить итоги?" - спросили меня. Почему бы и нет? Если ты отсмотрел практически все, что игралось в чемпионате Украины в этом году, то имеешь право на свое мнение о нем. И, возможно, оно кому-то будет интересно. Даже если окажется неправильным – потому что не совпадет с мнением самого читателя.

В целом сезон производит очень неоднозначное впечатление. С одной стороны, УПЛ вроде бы как сделала шажок вперед. Ощутимо уменьшилось количество явно несмотрибельных матчей, меньше стало и явно предсказуемых исходов. Кто бы и что бы ни говорил, но и результативных судейских ошибок, в сравнении с прошлым, не так густо.

С другой стороны, наблюдается дефицит ярких личностей. Возросло число нелепых ошибок. А вожделенная турнирная интрига, мало того что вызвана выравниванием команд не кверху, а книзу. Она еще и весьма обманчива, как на мой взгляд. Ибо уже сейчас с очевидностью просматривается наиболее вероятный сценарий распределения мест в итоговой таблице. Плюс-минус.

Начнем, пожалуй, с нижнего полюса, где фактически определен главный неудачник сезона. И об этом говорит даже не столько турнирное положение, сколько взятый "Минаем" курс на омоложение и удешевление – то есть, на Первую лигу. Прибавьте сюда дебютирующего главного тренера, и комментарии станут излишними.

Мало сомнений в том, что компанию закарпатцам составит именно "Верес". Если в прошлом сезоне (подчеркну: при зрелищной привлекательной игре) Вирту удалось в итоге спасти команду от вылета, то нынче, как и в случае с "Минаем", судьба настигает Ровно. Неубедительная кадровая политика "народного клуба" пока неуклонно ведет его вниз.

(В скобках замечу: непредвзятый зритель должен быть удовлетворен таким исходом. Ну, нечего делать в "вышке" клубу с дурным примером платных домашних трансляций. А вдруг им заразятся все остальные? Да народ уже сейчас стонет: мол, это нам нужно доплачивать за такое счастье!)

Предсказуемо, хоть и с приключениями по дороге, опустилась в зону риска "Оболонь". Удивила уверенная и достаточно вариативная игра команды Иващенко в Первом круге, его смелое маневрирование составом при сравнительно скромных возможностях клуба. Но вот завод кончился, к "пивоварам" попривыкли, и началась проза жизни.

Сегодня я вместе с ними отвел бы место в переходных плей-офф "Александрии". Но мы все-таки несправедливы к Ротаню. Конгениальный замысел с его приглашением в команду крылся в банальной экономии: и тут хотели перестроиться на бюджетный молодежный вариант. А удержаться с ним в дюжине лучших вряд ли реально.

Штука в том, что все конкуренты либо более благополучны сейчас, либо оторвались на приличное расстояние. Хотя, если в Одессе или в Полтаве все пойдет совсем плохо, то как знать…

"Металлист 1925" нынче бодр и полон планов. Оптимистические заявления звучат так часто, что даже как-то боязно: случались прецеденты. Я бы поостерегся раздавать авансы, даже если придет Скрипник. Честно говоря, меня в "Заре" он не шибко впечатлил. Вот "Ворскла" - его команда, но есть нюансы… Однако в середке харьковчане должны удержаться.

Бодрится и руководство ЛНЗ, обещая дальнейший прогресс клуба. Если эти слова будут подкреплены делом, то при мудром Дулубе команда в состоянии вырасти до стабильно крепкого середняка УПЛ, с которым будут считаться все. В Черкассах все спокойно?

Еще совсем недавно я бы сказал, что не сомневаюсь во временном статусе "Зари" в зоне риска. Но безалаберная кадровая политика привела к тому, что она фактически потеряла надежду на Европу. А это жизненно важный приоритет. При таком составе грех не удержаться на плаву, но если уйдут ведущие игроки… И все же в полный крах пока не верится.

Ровно на своем месте "Колос". Рожденный сеять взлететь не может, а опуститься ниже было бы так же неприлично, как "Заре". Непритязательный прагматизм Вишняка, на мой взгляд, может гарантировать Ковалевке максимум место в семерке, да и то, если соседи по таблице просядут. Предвзятость против "колхозников" ни при чем – при Костышине я не скупился на комплименты им.

Итак, мы с вами пробежались по нижней половине таблицы. Давайте-ка сделаем паузу и скушаем "Твикс". Уж слишком много команд в нашей высшей лиге (иной раз прямо кажется, что чересчур), а человеческое внимание устроено таким образом, что при излишнем количестве и разнообразии объектов, оно поневоле притупляется и рассеивается.

В общем, получилось как в анекдоте про начинающего писателя. Чей роман, после многочисленных редакторских правок, завершался трендовым обращением в будущее: "… А в это время за окном двое рабочих пилили лошадь. Потом один из них остановился, смахнул пот со лба и сказал: "Хватит, Джим! Оставим же что-нибудь и на завтра".

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