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Ванат признан автором лучшего гола Динамо в декабре. ВИДЕО
Форвард киевлян красиво забил Металлисту 1925
ФК "Динамо" / Автор невідомий
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Болельщики признали лучшим гол Владислава Ваната в ворота "Металлиста 1925", когда форвард замкнул головой подачу с углового. За него отдали свои голоса 34% респондентов.
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