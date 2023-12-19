  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ванат признан автором лучшего гола Динамо в декабре. ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ванат признан автором лучшего гола Динамо в декабре. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Форвард киевлян красиво забил Металлисту 1925

Ванат признан автором лучшего гола Динамо в декабре. ВИДЕО

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" на своих официальных ресурсах провело опрос на звание лучшего гола команды в декабре.

Болельщики признали лучшим гол Владислава Ваната в ворота "Металлиста 1925", когда форвард замкнул головой подачу с углового. За него отдали свои голоса 34% респондентов.

По теме
yellow-arrow
Основной защитник Зари восстановился после травмы плеча
yellow-arrow
Огиря будет в Полесье играющим тренером
yellow-arrow
Чурко: Когда пришел Лалатович, он не знал футболистов Зари и кто на какой позиции играет
Динамо (Киев) Владислав Ванат
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости