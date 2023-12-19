33-летний полузащитник " Полесья " Владислав Огиря пока что не завершил карьеру игрока.

Недавно была информация, что хавбек будет одним из тренеров команды, и она также является верной.

Все дело в том, что по данным Sport.ua, Огиря будет в "Полесье" играющим тренером.

Таким образом, главный тренер команды Юрий Калитвинцев сможет рассчитывать в весенней части на Огирю в качестве игрока, и в тоже время Владислав будет выполнять и некоторые тренерские функции.

Напомним, что в первой половине сезона Владислав Огиря провел за "Полесье" 11 поединков без результативных действий.