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Огиря будет в Полесье играющим тренером
Владислав еще поиграет
ФК "Полесье" / Автор неизвестен
33-летний полузащитник "
Недавно была информация, что хавбек будет одним из тренеров команды, и она также является верной.
Все дело в том, что по данным Sport.ua, Огиря будет в "Полесье" играющим тренером.
Таким образом, главный тренер команды Юрий Калитвинцев сможет рассчитывать в весенней части на Огирю в качестве игрока, и в тоже время Владислав будет выполнять и некоторые тренерские функции.
Напомним, что в первой половине сезона Владислав Огиря провел за "Полесье" 11 поединков без результативных действий.
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