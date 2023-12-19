Президент Полесья - о новом стадионе: Житомир мечтает принять матчи сборной Украины, еврокубки

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич рассказал, почему было принято решение о строительстве нового клубного стадиона.

"Наша команда растет. Растут и потребности. Мы пригласили специалистов, которые проанализировали возможности реконструкции центрального городского стадиона Житомира. Есть проблемы с наличием легкоатлетической дорожки. Это, в частности, имеет значение и для трансляторов. Есть проблемы с возможностью расширения территории и строительства новых выездов, а это нужно для проведения международных матчей.

Это очень хорошо, что для общества реконструировали главную арену города. Она будет полезна другим видам спорта, важным массовым мероприятиям. Но мы запланировали строительство мультифункционального современного стадиона, учитывающего требования УЕФА и потребности футбольного клуба. Еще один стадион для Житомира, тем более такой – это прекрасно. Город мечтает принять матч национальной сборной Украины, еврокубки.

Работы мы начнем уже в следующем году. Ориентировочная вместимость стадиона – 10-12 тысяч зрителей. У него будет много инновационных решений для удобства зрителей и участников матча. А также будут запланированы все требования для современного спортивного сооружения относительно комфорта, безопасности, работы в дни матчей и другое время", - сказал Буткевич.