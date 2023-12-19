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Брагару склоняется к переходу в Динамо, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено

Также на игрока претендует Полесье

Брагару склоняется к переходу в Динамо, - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Черноморца" Максим Брагару склоняется к переходу в "Динамо".

Читайте такжеИсточник: Динамо и Полесье сделали предложение игроку Черноморца

Напомним, что недавно была информация о том, что на игрока также претендует "Полесье".

Впрочем, по данным Sport Arena, Максим предпочитает переехать в Киев.

Напомним, что Брагару провел 19 матчей за "Черноморец" во всех турнирах этого сезона, в которых отдал 3 ассиста.

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Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Полесье (Житомир) Максим Брагару
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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SSFC (Белозерье)
19.12.2023 в 21:54
Ігорь посидів учора, випив літру-дві кагораЗранку визвав він СаШо,Похмелитись...ну а шо!В кімнаті повній перегару,Він казав: - Куплю Брагару.
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Комментарии 3
SSFC (Белозерье)
19.12.2023 в 21:54
Ігорь посидів учора, випив літру-дві кагораЗранку визвав він СаШо,Похмелитись...ну а шо!В кімнаті повній перегару,Він казав: - Куплю Брагару.
Ответить
0
0
жека-киев (биг виладж)
19.12.2023 в 21:01
Ну грав в молодіжці.Але навіщо він Динамо?В захисті в них Тимчик в Вівчаренко, не слабше, і теж не старі.Вище Шапаренко, Кабаев, Волошин може зіграти, теж більш сильні виконавціШоб перепродати, але тоді треба випускати, шоб товар бачили, і замість кого?Шоб було?Замість когось? Шапаренко не готовий на продажу, Волошин ше теж. Кабаева не особо куплять. Хіба шо в когось контракт закінчується, і так піде.
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1
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Петруха
19.12.2023 в 20:45
Ножиданный выбор!
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