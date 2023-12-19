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Брагару склоняется к переходу в Динамо, - СМИ
Также на игрока претендует Полесье
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Черноморца" Максим Брагару склоняется к переходу в "Динамо".
Напомним, что недавно была информация о том, что на игрока также претендует "Полесье".
Впрочем, по данным Sport Arena, Максим предпочитает переехать в Киев.
Напомним, что Брагару провел 19 матчей за "Черноморец" во всех турнирах этого сезона, в которых отдал 3 ассиста.
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Источник:Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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SSFC (Белозерье)
19.12.2023 в 21:54
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