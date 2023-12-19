Брагару склоняется к переходу в Динамо, - СМИ

Полузащитник "Черноморца" Максим Брагару склоняется к переходу в "Динамо".

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Напомним, что недавно была информация о том, что на игрока также претендует "Полесье".

Впрочем, по данным Sport Arena, Максим предпочитает переехать в Киев.

Напомним, что Брагару провел 19 матчей за "Черноморец" во всех турнирах этого сезона, в которых отдал 3 ассиста.