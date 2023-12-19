Буткевич: Стараемся создать такой клуб, который мог бы быть интересен своим лучшим землякам, как Малиновский или Зинченко

Президент " Полесья " Геннадий Буткевич заявил, что был бы не против, если бы воспитанник житомирского футбола Руслан Малиновский завершил карьеру в Украине.

"Нам нужно больше зарабатывать ради того, чтобы такие игроки, как Руслан, играли за "Полесье". Разумеется, Малиновский – это отличный футболист. Он целиком заслужил играть в одной из лучших лег мира, Серии А. Я ему от души желаю, чтобы подольше Руслан был полезен своим клубам и сборной Украины. Но на несколько лет пусть приезжает за нас поиграть, вот как Ярмоленко за "Динамо". Мы только за!

Стараемся создать такой клуб, который мог бы быть интересен своим лучшим землякам, как Малиновский или Зинченко.

Со своей стороны, скажу, что мне приятно видеть, как земляки, ведущие спортсмены родом из Житомирской области, следят за "Полесьем". Мы держим кулаки за них, они – за нас. Вот вы видели обращение Саши Усика к футболистам и тренерам "Полесья". Он – часть нашего коллектива", - сказал Буткевич.