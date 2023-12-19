  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Буткевич: Стараемся создать такой клуб, который мог бы быть интересен своим лучшим землякам, как Малиновский или Зинченко
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буткевич: Стараемся создать такой клуб, который мог бы быть интересен своим лучшим землякам, как Малиновский или Зинченко

Премьер-лига
Обновлено

Как Ярмоленко в Динамо

Буткевич: Стараемся создать такой клуб, который мог бы быть интересен своим лучшим землякам, как Малиновский или Зинченко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич заявил, что был бы не против, если бы воспитанник житомирского футбола Руслан Малиновский завершил карьеру в Украине.

"Нам нужно больше зарабатывать ради того, чтобы такие игроки, как Руслан, играли за "Полесье". Разумеется, Малиновский – это отличный футболист. Он целиком заслужил играть в одной из лучших лег мира, Серии А. Я ему от души желаю, чтобы подольше Руслан был полезен своим клубам и сборной Украины. Но на несколько лет пусть приезжает за нас поиграть, вот как Ярмоленко за "Динамо". Мы только за!

Стараемся создать такой клуб, который мог бы быть интересен своим лучшим землякам, как Малиновский или Зинченко.

Со своей стороны, скажу, что мне приятно видеть, как земляки, ведущие спортсмены родом из Житомирской области, следят за "Полесьем". Мы держим кулаки за них, они – за нас. Вот вы видели обращение Саши Усика к футболистам и тренерам "Полесья". Он – часть нашего коллектива", - сказал Буткевич.

По теме
yellow-arrow
СМИ назвали вероятного преемника Скрипника в Ворскле
yellow-arrow
Скрипник подписал контракт с Металлистом 1925. СМИ назвали финансовые условия
yellow-arrow
Президент Полесья: В первые дни полномасштабного вторжения я готов был принять бой. Усик надел броник и взял автомат
Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Полесье (Житомир) Геннадий Буткевич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости