Внимательно ли вы следили за первой частью УПЛ 2023/24? Квиз от UA-Футбол

Недавно клубы Украинской Премьер-Лиги ушли на отдых. Последний матч чемпионата Украины в этом году состоялся 11 декабря, а возобновятся соревнования в конце февраля 2024-го.

Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за первой частью УПЛ сезона 2023/24, пройдя наш квиз.