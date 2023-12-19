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Внимательно ли вы следили за первой частью УПЛ 2023/24? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

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Внимательно ли вы следили за первой частью УПЛ 2023/24? Квиз от UA-Футбол

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Недавно клубы Украинской Премьер-Лиги ушли на отдых. Последний матч чемпионата Украины в этом году состоялся 11 декабря, а возобновятся соревнования в конце февраля 2024-го.

Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за первой частью УПЛ сезона 2023/24, пройдя наш квиз.

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