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Президент Полесья: В первые дни полномасштабного вторжения я готов был принять бой. Усик надел броник и взял автомат

Премьер-лига

Геннадий Буткевич рассказал, как переживал первые дни февраля 2022 года

Президент Полесья: В первые дни полномасштабного вторжения я готов был принять бой. Усик надел броник и взял автомат

polissyafc.com

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Президент "Полесья" Геннадий Буткевич рассказал о первых днях вторжения России в феврале 2024 года.

"В первые дни полномасштабного вторжения вот в этом пристоличном населенном пункте, где мы с вами находимся, я с моими близкими друзьями собрались, мы с оружием готовы были вступить в бой.

Саша Усик, большой спортсмен, надел броник и взял автомат. Не убежал никуда, а рядом со мной, с моими бизнес-партнерами, с нашими пацанами из охраны, из числа сотрудников, стоял с оружием.

Конечно, это было страшное потрясение. Враг стоял под Киевом. Я вообще был уверен, что вот-вот мы вступим в бой, лично мы здесь в Киевской области, с другой стороны от Ирпеня, Бучи, Бородянки", - сказал Буткевич.

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Полесье (Житомир) Александр Усик Геннадий Буткевич
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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