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Скрипник подписал контракт с Металлистом 1925. СМИ назвали финансовые условия

Премьер-лига
Обновлено

Судя по всему, у харьковчан будет новый главный тренер

Скрипник подписал контракт с Металлистом 1925. СМИ назвали финансовые условия

Фото: Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник, сегодня, 19 декабря, подписал контракт с "Металлистом 1925" и стал главным тренером харьковской команды. Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, в харьковском клубе тренеру обещали как минимум ту же зарплату, что он имел в "Ворскле" – 45 тысяч евро ежемесячно.

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Преградой для перехода мог стать длительный срок контракта с полтавчанами. Но после того, как Скрипник и "Ворскла" по обоюдному согласию сторон расторгли соглашение, его появление у руля "Металлиста 1925" стало реальностью.

Полтавчане были не против отпустить Скрипника, сохраняя две цели – бюджет клуба и не самое успешное выступление команды в текущем сезоне.

В ближайшие дни Скрипник определится, кто ему будет помогать в "Металлисте 1925".

Напомним, что "Ворскла" официально не сообщала о прекращении сотрудничества со Скрипником. Также отметим, что тренером "Металлиста 1925" сейчас является Олег Голодюк.

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Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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