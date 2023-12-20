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СМИ назвали вероятного преемника Скрипника в Ворскле
Речь идет о Сергее Долганском
Как сообщают СМИ, "Ворскла" по обоюдному согласию сторон расторгла контракт с главным тренером Виктором Скрипником, который уже договорился с "Металлистом 1925".
По информации Sport.ua, на вакантную должность рулевого уже есть пять претендентов, но пока клубное руководство склоняется к тому, что до конца сезона исполняющим обязанности главного тренера будет Сергей Долганский, который с 2019 года отвечал в команде за подготовку вратарей.
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Напомним, что "Ворскла" сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 23 очка.
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