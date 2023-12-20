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Официально. Виктор Скрипник - новый тренер Металлиста 1925

Премьер-лига

54-летний специалист покинул Ворсклу

Официально. Виктор Скрипник - новый тренер Металлиста 1925

Фото: metalist1925.com/Автор - невідомий

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Харьковский "Металлист 1925" объявил о назначении Виктора Скрипника главным тренером команды.

Контракт с 54-летним специалистом рассчитан на три года, информирует официальный сайт клуба.

В тренерский штаб Скрипника войдут Григорий Ярмаш, Сергей Попов и Артемий Чернышов, с которыми он работал в своих предыдущих клубах.

Также продолжат работать уже в штабе Скрипника Максим Цвиренко, Сергей Вольваков и Андрей Шабалин. Олег Голодюк, который работал тренером "Металлиста 1925" в последних турах, также останется работать в структуре клуба.

В первой половине Скрипник работал в "Ворскле". Контракт с полтавским клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Также в своей тренерской карьере Скрипник работал в "Вердере", ФК "Рига" и луганской "Заре".

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Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник УПЛ Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: UA-Футбол
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