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Официально. Виктор Скрипник - новый тренер Металлиста 1925
54-летний специалист покинул Ворсклу
Фото: metalist1925.com/Автор - невідомий
Харьковский
Контракт с 54-летним специалистом рассчитан на три года, информирует официальный сайт клуба.
В тренерский штаб Скрипника войдут Григорий Ярмаш, Сергей Попов и Артемий Чернышов, с которыми он работал в своих предыдущих клубах.
Также продолжат работать уже в штабе Скрипника Максим Цвиренко, Сергей Вольваков и Андрей Шабалин. Олег Голодюк, который работал тренером "Металлиста 1925" в последних турах, также останется работать в структуре клуба.
В первой половине Скрипник работал в "Ворскле". Контракт с полтавским клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Также в своей тренерской карьере Скрипник работал в "Вердере", ФК "Рига" и луганской "Заре".
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