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В Польше интересуются перспективным центрбеком Черноморца
Но есть одно но
instagram.com/vova.salyuk
В Польше проявляют интерес к центральному защитнику "
"Много людей из польских клубов спрашивали меня о Владимире Салюке. Летом к нему уже был интерес из Экстраклассы.
Теперь это тоже будет интересно. Проблема заключается в высокой сумме выкупа, заложенной в контракте, которая слишком дорогая для польских клубов", – написал журналист в телеграме.
Напомним, что в текущем сезоне 21-летний Салюк провел за "моряков" 16 матчей без результативных действий.
Также ранее была информация о том, что летом интерес к защитнику был со стороны "Динамо", но в итоге киевляне свои приоритеты изменили.
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