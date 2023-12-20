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В Польше интересуются перспективным центрбеком Черноморца

Премьер-лига
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Но есть одно но

В Польше интересуются перспективным центрбеком Черноморца

instagram.com/vova.salyuk

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Польше проявляют интерес к центральному защитнику "Черноморца" Владимиру Салюку. Об этом написал польский журналист Петр Шлонка.

"Много людей из польских клубов спрашивали меня о Владимире Салюке. Летом к нему уже был интерес из Экстраклассы.

Теперь это тоже будет интересно. Проблема заключается в высокой сумме выкупа, заложенной в контракте, которая слишком дорогая для польских клубов", – написал журналист в телеграме.

Напомним, что в текущем сезоне 21-летний Салюк провел за "моряков" 16 матчей без результативных действий.

Также ранее была информация о том, что летом интерес к защитнику был со стороны "Динамо", но в итоге киевляне свои приоритеты изменили.

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