В Польше интересуются перспективным центрбеком Черноморца

В Польше проявляют интерес к центральному защитнику " Черноморца " Владимиру Салюку. Об этом написал польский журналист Петр Шлонка.

"Много людей из польских клубов спрашивали меня о Владимире Салюке. Летом к нему уже был интерес из Экстраклассы.

Теперь это тоже будет интересно. Проблема заключается в высокой сумме выкупа, заложенной в контракте, которая слишком дорогая для польских клубов", – написал журналист в телеграме.