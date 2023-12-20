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Обошел Волошина на 1%. Ванат признан лучшим игроком Динамо в декабре
Болельщики выбрали лучшего игрока киевлян в декабре
fcdynamo.com
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На звание были номинированы пять динамовцев – Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Бенито, Назар Волошин и Владислав Ванат. Больше всего голосов набрали последние двое, причем количество было почти одинаковым, а лидерство во время опроса переходило от одного игрока к другому.
В итоге наибольшее количество голосов среди более 4,5 тысячи респондентов получил Владислав Ванат – 36%, который опередил Назара Волошина на 1% и победил в опросе.
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