Обошел Волошина на 1%. Ванат признан лучшим игроком Динамо в декабре

" Динамо " подвело итоги голосование болельщиков на звание лучшего игрока команды в декабре.

На звание были номинированы пять динамовцев – Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Бенито, Назар Волошин и Владислав Ванат. Больше всего голосов набрали последние двое, причем количество было почти одинаковым, а лидерство во время опроса переходило от одного игрока к другому.

В итоге наибольшее количество голосов среди более 4,5 тысячи респондентов получил Владислав Ванат – 36%, который опередил Назара Волошина на 1% и победил в опросе.