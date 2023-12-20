Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стал известен первый спарринг-партнер Колоса на турецком сборе
Ковалевцы сыграют с чехами
instagram.com/fckoloskovalivka
Стал известен первый спарринг-партнер "
1 февраля 2024 года ковалевцы сыграют с чешской командой "Динамо" (Ческе-Будеёвице), которое занимает 16-е место в элитном дивизионе Чехии.
Всего в Турции "Колос" планирует провести 6-7 спаррингов. Остальные соперники команды будут известны позднее.
Напомним, что "Колос" проведет сбор в Турции с 27 января по 17 февраля.
По имеющейся информации, в составе делегации команды будут и новички, с которыми подпишут контракты перед отъездом в Турцию.
Популярное сейчас
- Польша – Украина. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных
- Источник: Днепр-1 получил трансферный бан от ФИФА
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
- Цыганык: Шахтер делал официальное предложение по Пихаленку, Днепр-1 просто рассмеялся от предложенной суммы
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО