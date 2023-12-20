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Стал известен первый спарринг-партнер Колоса на турецком сборе

Премьер-лига

Ковалевцы сыграют с чехами

Стал известен первый спарринг-партнер Колоса на турецком сборе

instagram.com/fckoloskovalivka

Новина українською

Стал известен первый спарринг-партнер "Колоса" на зимнем сборе в Турции.

1 февраля 2024 года ковалевцы сыграют с чешской командой "Динамо" (Ческе-Будеёвице), которое занимает 16-е место в элитном дивизионе Чехии.

Всего в Турции "Колос" планирует провести 6-7 спаррингов. Остальные соперники команды будут известны позднее.

Напомним, что "Колос" проведет сбор в Турции с 27 января по 17 февраля.

По имеющейся информации, в составе делегации команды будут и новички, с которыми подпишут контракты перед отъездом в Турцию.

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Колос (Ковалевка)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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