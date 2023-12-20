Стал известен первый спарринг-партнер Колоса на турецком сборе

Стал известен первый спарринг-партнер " Колоса " на зимнем сборе в Турции.

1 февраля 2024 года ковалевцы сыграют с чешской командой "Динамо" (Ческе-Будеёвице), которое занимает 16-е место в элитном дивизионе Чехии.

Всего в Турции "Колос" планирует провести 6-7 спаррингов. Остальные соперники команды будут известны позднее.

Напомним, что "Колос" проведет сбор в Турции с 27 января по 17 февраля.

По имеющейся информации, в составе делегации команды будут и новички, с которыми подпишут контракты перед отъездом в Турцию.