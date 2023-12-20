Директор Металлиста 1925 - о назначении Скрипника: Четко понимаем, чего хотим, и кто капитан на мостике

Генеральный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин прокомментировал назначение новым главным тренером харьковской команды Виктора Скрипника.

Искренне верю в творческие идеи нового тренерского штаба во главе с Виктором Анатольевичем. Немецкая дисциплина, тактическая подготовка, четкая внутрикомандная субординация, поставленная и структурированная командная игра. Перечислять все преимущества нашего нового главного тренера можно до бесконечности.

"Ставки сделаны – ставок больше нет. Главный трансфер на вход под завесу уходящего года – подписание опытного Виктора Скрипника. Контракт – на 3 года, кредит доверия – безграничный, возможности делегируются широчайшие.

В футболе результаты и достижения клубов, где работал Виктор Скрипник, говорят за себя лучше, чем приветственные речи, какие бы пафосные эпитеты при этом не использовались.

Амбиции нашего клуба и нового главного тренера совпадают в главном. Нужно расти, развиваться и стремиться покорять новые, до этого недостижимые "Металлисту 1925" горизонты.

Это не произойдет по мановению волшебной палочки, впереди кропотливая работа. Идем от месяца к месяцу, от игры к игре. Никаких шараханий из стороны в сторону. Четко понимаем чего хотим, и кто капитан на мостике в этом увлекательном трехлетнем путешествии. Скучно точно не будет.

Никаких лишних слов. Добро пожаловать в футбольную семью "Металлиста 1925", Виктор Анатольевич. Все только начинается", - написал Неделин в Фейсбуке.