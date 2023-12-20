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Английский Брентфорд интересуется 18-летним голкипером Руха
Английский клуб планирует уделять больше внимания украинскому рынку молодых игроков
fcrukh.com
Английский "
Отмечается, что скауты английского клуба приметили кипера в матчах Юношеской Лиги УЕФА "Рух" – "Мидтьюлланд". Украинская команда хоть и проиграла по сумме двух матчей со счетом 1:4, но вратарь не раз спасал свою команду и оставил приятное впечатление.
Также скауты английского клуба присутствовали на матче чемпионата Украины U-19 "Динамо" – "Рух".
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"Брентфорд" очень доволен прогрессом Егора Ярмолюка, поэтому планирует уделять больше внимания украинскому рынку молодых игроков.
Напомним, что Станислав Ванивский выступает за юношескую команду львовского клуба и за "Рух-2" во Второй лиге. Контракт вратаря с "Рухом" действует до лета 2027 года.
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