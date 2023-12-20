Английский Брентфорд интересуется 18-летним голкипером Руха

Английский " Брентфорд " интересуется 18-летним вратарем "Руха" Станиславом Ванивским, сообщает Sport.ua

Отмечается, что скауты английского клуба приметили кипера в матчах Юношеской Лиги УЕФА "Рух" – "Мидтьюлланд". Украинская команда хоть и проиграла по сумме двух матчей со счетом 1:4, но вратарь не раз спасал свою команду и оставил приятное впечатление.

Также скауты английского клуба присутствовали на матче чемпионата Украины U-19 "Динамо" – "Рух".

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"Брентфорд" очень доволен прогрессом Егора Ярмолюка, поэтому планирует уделять больше внимания украинскому рынку молодых игроков.

Напомним, что Станислав Ванивский выступает за юношескую команду львовского клуба и за "Рух-2" во Второй лиге. Контракт вратаря с "Рухом" действует до лета 2027 года.