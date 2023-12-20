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Английский Брентфорд интересуется 18-летним голкипером Руха

Премьер-лига
Обновлено

Английский клуб планирует уделять больше внимания украинскому рынку молодых игроков

Английский Брентфорд интересуется 18-летним голкипером Руха

fcrukh.com

Новина українською

Английский "Брентфорд" интересуется 18-летним вратарем "Руха" Станиславом Ванивским, сообщает Sport.ua

Отмечается, что скауты английского клуба приметили кипера в матчах Юношеской Лиги УЕФА "Рух" – "Мидтьюлланд". Украинская команда хоть и проиграла по сумме двух матчей со счетом 1:4, но вратарь не раз спасал свою команду и оставил приятное впечатление.

Также скауты английского клуба присутствовали на матче чемпионата Украины U-19 "Динамо" – "Рух".

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"Брентфорд" очень доволен прогрессом Егора Ярмолюка, поэтому планирует уделять больше внимания украинскому рынку молодых игроков.

Напомним, что Станислав Ванивский выступает за юношескую команду львовского клуба и за "Рух-2" во Второй лиге. Контракт вратаря с "Рухом" действует до лета 2027 года.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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