Шахтер ушел в отпуск

Футболисты " Шахтера " благотворительным матчем с ФК "Ависпа Фукуока" в Токио (2:2) завершили футбольный год и ушли в отпуск.

Впереди у команды несколько недель отпуска, а уже после новогодних праздников "оранжево-черные" вернутся к работе и будут готовиться ко второй части сезона.

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В январе – феврале подопечные Марино Пушича проведут тренировочные сборы в Турции. Подробнее о планах подготовки и спаррингах клуб сообщит позднее.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Шахтер" занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ и пробился в стыковой раунд Лиги Европы, где сыграет с "Марселем".