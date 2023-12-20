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Шахтер ушел в отпуск

Премьер-лига
Обновлено

Команда вернется к работе после новогодних праздников

Шахтер ушел в отпуск

shakhtar.com

Новина українською

Футболисты "Шахтера" благотворительным матчем с ФК "Ависпа Фукуока" в Токио (2:2) завершили футбольный год и ушли в отпуск.

Впереди у команды несколько недель отпуска, а уже после новогодних праздников "оранжево-черные" вернутся к работе и будут готовиться ко второй части сезона.

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В январе – феврале подопечные Марино Пушича проведут тренировочные сборы в Турции. Подробнее о планах подготовки и спаррингах клуб сообщит позднее.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Шахтер" занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ и пробился в стыковой раунд Лиги Европы, где сыграет с "Марселем".

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Петруха
20.12.2023 в 22:36
Зачем им в отпуск, ещё можно съездить поиграть в Африку, Америку, Австралию, Антарктиду!
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Комментарии 1
Петруха
20.12.2023 в 22:36
Зачем им в отпуск, ещё можно съездить поиграть в Африку, Америку, Австралию, Антарктиду!
Ответить
0
0

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