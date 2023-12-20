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Шахтер ушел в отпуск
Команда вернется к работе после новогодних праздников
shakhtar.com
Футболисты "
Впереди у команды несколько недель отпуска, а уже после новогодних праздников "оранжево-черные" вернутся к работе и будут готовиться ко второй части сезона.
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В январе – феврале подопечные Марино Пушича проведут тренировочные сборы в Турции. Подробнее о планах подготовки и спаррингах клуб сообщит позднее.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Шахтер" занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ и пробился в стыковой раунд Лиги Европы, где сыграет с "Марселем".
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