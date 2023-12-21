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Колос хотел сыграть перенесенный матч с Зарей в 2023-м году

Премьер-лига

Матч не состоялся по графику из-за участия луганчан в еврокубках

Колос хотел сыграть перенесенный матч с Зарей в 2023-м году

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Новина українською

Матч 15-го тура УПЛ между "Зарей" и "Колосом" не был сыгран вовремя из-за участия луганчан в еврокубках. На 25-е ноября, когда "Заря" должна была играть с "Колосом", УЕФА поставил матч против "Маккаби" (Тель-Авив) в Лиге конференций (тоже перенесенный из-за войны в Израиле). Следовательно, жертвовать пришлось именно внутренними соревнованиями.

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Несмотря на то, что у ковалевцев сейчас только один отложенный матч, нет еврокубков и уже прекращена борьба в Кубке Украины, клуб не хотел входить в новый календарный год даже с маленькими "хвостами".

Как стало известно UA-Футбол из своих источников, ковалевцы искали возможности сыграть матч 15-го тура с "Зарей" в 2023-м году, но в конце концов пошли навстречу "Заре" и согласились на 2024-й год. Хотя сначала позиция "Колоса" заключалась в том, чтобы сыграть до конца декабря.

Отметим, что матч против "Зари" – единственный не сыгранный "Колосом" в первом полугодии. А у "Зари" сразу три отложенных матча.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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