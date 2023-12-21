  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Два гола в УПЛ и ассист в Лиге чемпионов. Шахтер назвал лучшего игрока команды в декабре
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два гола в УПЛ и ассист в Лиге чемпионов. Шахтер назвал лучшего игрока команды в декабре

Премьер-лига

Признание для Александр Зубкова

Два гола в УПЛ и ассист в Лиге чемпионов. Шахтер назвал лучшего игрока команды в декабре

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Донецкий "Шахтер" подвел итоги голосования за лучшего игрока команды в декабре 2023-го года. Как сообщает клуб на своих официальных ресурсах, признание получил полузащитник Александр Зубков.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На официальных страницах клуба в соцсетях в пользу 27-летнего вингера "горняков" высказались 5 674 респондента (59,8% опрошенных). Второе место по результатам голосования занял голкипер "оранжево-черных" Дмитрий Ризнык (2 309 баллов). Среди лучших также защитник Николай Матвиенко (1 016) и полузащитник Дмитрий Крыськив (489). Всего участие в опросе приняли 9 488 подписчиков.

Добавим, что в декабре Александр Зубков принял участие в трех матчах, в каждом из которых отмечался результативным действием. Забил в ворота "Металлиста 1925" и "Вереса" в УПЛ, а также ассистировал в матче Лиги чемпионов с "Порту".

По теме
yellow-arrow
Источник: Владимир Езерский уходит из тренерского штаба Руслана Ротаня в Александрии
yellow-arrow
Названа команда с самой высокой интенсивностью прессинга в УПЛ
yellow-arrow
Ворскла рассматривала кандидатуру Кучера на должность главного тренера, - СМИ
Шахтер (Донецк) Александр Зубков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости