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Два гола в УПЛ и ассист в Лиге чемпионов. Шахтер назвал лучшего игрока команды в декабре
Признание для Александр Зубкова
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Донецкий "Шахтер" подвел итоги голосования за лучшего игрока команды в декабре 2023-го года. Как сообщает клуб на своих официальных ресурсах, признание получил полузащитник Александр Зубков.
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На официальных страницах клуба в соцсетях в пользу 27-летнего вингера "горняков" высказались 5 674 респондента (59,8% опрошенных). Второе место по результатам голосования занял голкипер "оранжево-черных" Дмитрий Ризнык (2 309 баллов). Среди лучших также защитник Николай Матвиенко (1 016) и полузащитник Дмитрий Крыськив (489). Всего участие в опросе приняли 9 488 подписчиков.
Добавим, что в декабре Александр Зубков принял участие в трех матчах, в каждом из которых отмечался результативным действием. Забил в ворота "Металлиста 1925" и "Вереса" в УПЛ, а также ассистировал в матче Лиги чемпионов с "Порту".
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