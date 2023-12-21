Два гола в УПЛ и ассист в Лиге чемпионов. Шахтер назвал лучшего игрока команды в декабре

Донецкий "Шахтер" подвел итоги голосования за лучшего игрока команды в декабре 2023-го года. Как сообщает клуб на своих официальных ресурсах, признание получил полузащитник Александр Зубков.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На официальных страницах клуба в соцсетях в пользу 27-летнего вингера "горняков" высказались 5 674 респондента (59,8% опрошенных). Второе место по результатам голосования занял голкипер "оранжево-черных" Дмитрий Ризнык (2 309 баллов). Среди лучших также защитник Николай Матвиенко (1 016) и полузащитник Дмитрий Крыськив (489). Всего участие в опросе приняли 9 488 подписчиков.

Добавим, что в декабре Александр Зубков принял участие в трех матчах, в каждом из которых отмечался результативным действием. Забил в ворота "Металлиста 1925" и "Вереса" в УПЛ, а также ассистировал в матче Лиги чемпионов с "Порту".