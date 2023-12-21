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Названа команда с самой высокой интенсивностью прессинга в УПЛ

Премьер-лига

Статистические данные от Wyscout

Названа команда с самой высокой интенсивностью прессинга в УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

По итогу первой части сезона в УПЛ командой, которая наиболее интенсивно использует прессинг, является львовский "Рух". Об этом сообщает телеграмм-канал УПЛ ТВ со ссылкой на статистически-аналитический ресурс Wyscout.

Интенсивность прессинга команд отслеживается показателем PPDA. Фактически это означает, сколько передач команда дает сделать сопернику перед тем, как осуществить попытку отбора или перехвата мяча. "Рух" имеет показатель 7.06.

Второе место по этому показателю в УПЛ занимает "Днепр-1" – 7.65. Третьим идет "Верес" – 9.07. В топ-5 также вошли "Заря" (9.1) и "Шахтер" (9.3).

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Игорь Семйон
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