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Вице-президент Ворсклы – об уходе Скрипника: Это оптимальное решение для обеих сторон

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Вице-президент Ворсклы – об уходе Скрипника: Это оптимальное решение для обеих сторон

Фото - ФК Ворскла / автор невідомий

Новина українською

Вице-президент полтавской "Ворсклы" Олег Лысак высказался об уходе тренера Виктора Скрипника, а также рассказал о том, как происходят поиски нового наставника.

- Мы приняли оптимальное решение для обеих сторон. Благодарен Виктору Анатольевичу и его штабу за проделанную работу. Больше я ничего комментировать не могу. Сели, поговорили, посмотрели на плюсы и минусы, какие ошибки были допущены с обеих сторон. Решение правильное и для "Ворсклы", и для Виктора Анатольевича.

Мы оцениваем полностью рынок. "Ворскла" выбирает между отечественными и зарубежными специалистами, а также внутренними резервами. Начали писать о Долганском, который сделал огромный вклад в историю клуба. Тот-таки Александр Мелащенко, который является воспитанником клуба и много работает с молодыми. Мы рассматриваем все опции. Быстрого решения не будет. Мы продолжим общаться с потенциальными кандидатами. Предложений на рынке очень много. Конкретика, кто будет готовить команду, появится в первых числах января.

Не исключено, что кто-то из игроков может пойти за тренером в "Металлист 1925", но это не будет иметь массового характера. Если футболист или работник клуба думает, что найдет лучшей доли в другом месте, то он не принесет пользы ни клубу, ни мне, - сказал Лисак.

Отметим, что Виктор Скрипник перешел в "Металлист 1925", подписав контракт на три года. СМИ писали о том, что "Ворсклу" может возглавить Юрий Вирт. Он – один из кандидатов.

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Источник: Владимир Езерский уходит из тренерского штаба Руслана Ротаня в Александрии
Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник Олег Лысак
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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Не люблю футбол (Хорол)
21.12.2023 в 13:37
Вірта беріть тренером
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
21.12.2023 в 13:37
Вірта беріть тренером
Ответить
0
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