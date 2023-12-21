Вице-президент Ворсклы: Клуб из ОАЭ активирует клаусулу Сефери. Но всех денег мира мы не получим

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак рассказал о перспективах возвращения в команду Таулянта Сефери, а также подвел итоги работы в клубе Виктора Скрипника.

- Приглашение Скрипника оправдало надежды, которые возлагались руководством "Ворсклы"?

- Я считаю, что наша ошибка в недостатке коммуникаций с общественностью. Стримов, как у "Вереса", или еще что-то.

Были ошибки, допущенные с обеих сторон. Но от нашего сотрудничества больше плюсов, чем минусов. Хочу говорить только о позитиве. За эти полтора года заиграли много молодых. Сделали самый дорогой трансфер на выход в истории клуба (продажа Ризныка в "Шахтер" за 3 млн. евро, - примечание).

- Недавно Таулян Сефери сказал, что был бы не против вернуться в "Ворсклу". Мы еще увидим его в УПЛ?

- По Тауляну могу сказать, что клубом из ОАЭ будет активирована клаусула, которая прописана в его контракте с "Ворсклой". Эта опция будет реализована в течение следующих шести месяцев. Всех денег мира мы не получим.

Могу только поблагодарить Дениса Андриенко за то, что привез классного игрока, который будет представлять Албанию на Евро-2024, и помог нам в прошлом сезоне.

- Задачи для "Ворсклы" остаются актуальными?

- Борьба за еврокубок, а выиграть Кубок будет за счастье.

- Зацепиться за еврокубки, чтобы потом вылететь от команды, о которой слышишь впервые?

- Когда Виктор Анатольевич принимал "Ворсклу", нас оставили 10 футболистов, которые играли на рояле, а не носили его. Заходя последние два года в еврокубки, мы не успевали доукомплектовываться. Если будет более стабильная история в стране, плавно подписываем футболистов и интегрируем их в команду, это будет совсем другое дело. Это основная проблема для команд, которые заходят в еврокубки не напрямую.

Снимаю шляпу перед "Шахтером" и "Зарей", которые в этих сложных условиях заработали очки для Украины и выступили очень достойно.