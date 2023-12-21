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В одной команде со звездами МЮ и Реала. Голкипер Ворсклы – в сборной мира среди игроков 2003 года рождения

Премьер-лига

Признание для Павла Исенко

В одной команде со звездами МЮ и Реала. Голкипер Ворсклы – в сборной мира среди игроков 2003 года рождения

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Международный центр спортивных исследований (CIES) определил символическую сборную мира среди игроков, которые родились в 2003-м году. В команду попали такие звезды как Джуд Беллингем ("Реал"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Флориан Вирц ("Байер") и другие.

Примечательно, что голкипером этой сборной определен вратарь полтавской "Ворсклы" Павел Исенко.

Все сборная выглядит так:

В одной команде со звездами МЮ и Реала. Голкипер Ворсклы – в сборной мира среди игроков 2003 года рождения - изображение 1

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Источник: Владимир Езерский уходит из тренерского штаба Руслана Ротаня в Александрии
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Источник:
CIES
Опубликовал: Игорь Семйон
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