Ярослав Вишняк: О поднятой планке, расставании с игроками, судейском стиле и костяке Колоса

Дебютировав в футбольной элите Украины в сезоне-2019/20, коваливский "Колос" демонстрирует завидную стабильность. За четыре предыдущих сезона сельская команда Киевской области ни разу ниже 9-го места в итоговой турнирной таблице не опускалась. Если в год дебюта многие скептики предрекали ей борьбу за выживание, то теперь подобные разговоры не ведутся. В футбольной среде Украины уже привыкли к тому, что Колос свои амбиции подкрепляет на деле. Вот и в нынешнем чемпионате, осенняя часть которого завершилась чуть больше недели назад, возглавляемая Ярославом Вишняком команда расположилась на 9-й строчке.

- Похоже, что фразу "Стабильность – признак класса" можно смело применять к "Колосу"? – интересуюсь у главного тренера коваливцев.

- Как к клубу, то однозначно – можно. В том, что "Колос" уже пятый год играет в Премьер-лиге, в первую очередь заслуга его президента. Наш клуб зашел в элиту с серьезными намерениями – закрепиться, держаться на плаву и дальше развиваться.

– А в игровом плане?

- Я думаю, что "Колос" после выхода в УПЛ, резкого старта в этой компании и завоевания права играть в еврокубках высоко поднял планку. Каждый следующий год дается не так просто, как он давался в первый год энтузиазма, обычно происходящего, когда та или иная команда выходит из первой лиги в Премьер-лигу.В условиях, когда весь клуб работает на достижение результата, этот процесс должен быть действенным. Следует отметить, что в тот год, когда "Колос" поднялся в элиту, не было такой конкуренции со стороны финансово мощных клубов во главе с амбициозными владельцами, как сейчас. Кто-то заскочил в УПЛ, немного навел шороху, получил какие-то временные результаты и отходит в сторону, становясь неинтересным. "Колос" же – это совсем другая история. На мой взгляд, наша команда сейчас переживает смену поколений. Идет поиск новых лидеров, которые требуются коллективу. Он занимает некоторое время, поскольку это связано с тем, что количество игроков на трансферном рынке ограничено. Поэтому здесь есть определенные моменты, которые не позволяют быстро пережить эти процессы. И это касается не только "Колоса", но и более опытных клубов, также переживающих время перезагрузки. Но как бы то ни было, а наш клуб стремится найти путь, который приведет его к вершинам турнирной таблицы. Амбиции такие есть, и возможности тоже есть. Нужно лишь немного времени, ведь сделать все так, как хочется, сразу же не получится.

- У руля коваливской команды вы стоите уже два года. Что для вас, как тренера, было самым сложным за это время?

– Не вижу каких-то сложных вещей. Есть только вещи, которые даются сложно. Это, скажем, расставание с игроками. Как бы то ни было, а ты к ним привыкаешь, веришь в них и их возможности. И когда они по определенным причинам вынуждены покидать клуб, прощание с ними не слишком приятный момент. Если же говорить о каких-то других сложностях, то даже не знаю таких, которых нельзя было бы преодолеть, решить или привыкнуть к ним. Очень интересно работать в Премьер-лиге. Это ответственно и мне это нравится.

- Первые два сезона в УПЛ "Колос" проводил, когда количество участников было 12 и 14, а в течение двух последних их число равно 16. Это усложнило турнирные дела вашей команды или наоборот – облегчило?

– Не думаю, что усложнило. Я бы не хотел подводить к тому, что стало так сложно, что невозможно бороться за еврокубки или быть в верхней части турнирной таблицы. Тогда, в первые сезоны "Колоса" в УПЛ, ситуация была другая, и сложности тоже были другие. Надо было их решать и проходить через них. На мой взгляд, по сравнению с тем, что было раньше, сейчас возросла конкуренция. Это происходит за счет амбициозных клубов, входящих в УПЛ и ставящих перед собой максимальные задачи, которые готовы решать. Растет конкуренция и за игроков, которых не так много на трансферном рынке. Надо понимать также, что ранее "Колос" по селекции был более состоятельным на уровне УПЛ. Во всяком случае, мне так кажется. А вот сейчас количество клубов, готовых создавать футболистам определенные условия или покупать игроков друг у друга, возросло. Здесь уже включаются другие факторы, такие как умение подстроиться под данную ситуацию. Это связано с наличием клубной академии, которая дает молодых футболистов, и селекционной работой, в которой удается пригласить легионера в такое непростое время и который придаст конкуренцию и качество твоей команде. Нельзя не учесть и еще одного факта. Ряд игроков "Шахтера" и "Динамо" за время войны воспользовались правом перейти в другие клубы. При этом потенциал обоих наших грандов ослаб, что несколько выровняло общий уровень команд УПЛ. Понятно, что у донецкого и киевского клубов есть свои молодые и качественные игроки, но, видимо, не столь квалифицированные, как легионеры.

– В осенней части нынешнего сезона остался несыгранным матч 15-го тура "Колос" – "Заря", который должен был состояться еще в ноябре. По каким причинам игра была перенесена и когда она будет сыграна?

– К сожалению, двухнедельная пауза в чемпионате, вызванная участием сборной Украины в отборочном цикле Евро-2024, не пошла нам на пользу. К тому же, по независимым от нас причинам, как война в Израиле, УЕФА принял решение о проведении матча "Зари" с тель-авивским "Маккаби" в тот день, когда луганчане должны были играть с нами. Мы к этому отнеслись спокойно, так как понимаем: это была форс-мажорная ситуация. А вот насчет даты, когда должен состояться несыгранный поединок, ничего не могу сказать. Думаю, что в будущем году. А когда именно – не знаю. Пожалуй, после Нового года или поближе к возобновлению чемпионата будет какая-то ясность в этом вопросе. Мы ведь хотели сыграть с "Зарей" в этом году, так как переносить матч на потом не видели смысла. Однако стало ясно, что у луганчан крайне насыщенный график. Кроме игр чемпионата, у них были еще и еврокубковые встречи. Плюс логистика. Так что сыграть в текущем году было нереально. В нашем клубе к этому отнеслись с пониманием.

– Были ли матчи, в которых "Колос" терял очки не по игре?

- Мне не нравятся разговоры, когда возникает вопрос, что в том или ином матче ты не должен был терять очки. Считаю, что мы сыграли достаточно туров для того, чтобы проявить себя и быть выше в турнирной таблице. Если нам не удалось использовать благоприятные возможности, забить мячи и переиграть соперника, то это вовсе не свидетельствует о том, что мы должны были набрать очки. Значит, каких-либо составляющих в игре, которые могли бы приносить дивиденды, нам не хватает. Так что говорить о потерях очков не по игре, считаю, было бы неправильно по отношению к соперникам.

- Но есть еще судейский фактор…

- Насчет судейства возникает много вопросов. На мой взгляд, есть ситуации, когда не совсем понятно, как находящиеся у мониторов системы VAR арбитры не в состоянии подсказать главному рефери о том или ином нарушении: было оно или нет. Впрочем, нередки случаи, когда градус на счет судейства поднимают сами команды, реагируя на это слишком эмоционально. В игре есть моменты, которые не достойны внимания, однако по ним раздувается целая история. Иногда доходит до смешного, когда, скажем, рефери не дал свисток о штрафном в центре поля или ауте, то вся скамья с тренерами и запасными срывается с мест и бежит чуть ли не на поле с претензиями к служителю Фемиды. Подобные моменты достаточно шатки. Больше всего, что мне непонятно в судействе, это трактовка разных эпизодов. В первую очередь, по игре рукой. Арбитры трактуют это каждый на свой манер: одни убеждены, что мяч попал в руку, другие такой же момент расценивают как умышленную игру рукой и "ставят" пенальти. Эта тема для спекуляций, которая будет иметь место не только в нашем чемпионате, но и в других странах, пожалуй, десятилетиями. Хотелось бы верить в то, что рано или поздно будет придумано одно четкое правило, которое бы раз и навсегда позволило разрубить этот гордиев узел. Второе, что мне лично не нравится, это то, что нет судейского стиля. Скажем, когда ты смотришь матчи английской Премьер-лиги, понимаешь, что арбитры дают играть, трактуя все в пользу атаки, в пользу игры. Какие-нибудь мелкие фолы, за которые у нас могли бы наказать карточками, в Англии даже не фиксируют, давая возможность играть. Чтобы не навредить интенсивности, динамике, и чтобы игра выглядела целостно. Все это вместе с антуражем матча, когда трибуны стадиона заполнены болельщиками и на поле идет настоящая мужская борьба на каждом его клочке, выглядит очень хорошо. В отличие от Англии в Испании судят "мягко". Если есть грубость, то предупреждения арбитры выписывают более уверенно. То есть о нарушении, за которое в Испании наказывают желтой карточкой, в Англии могут и не свистнуть. А вот в нашем чемпионате сложно играть. Если становиться на место игроков, то понимаешь: в одном матче за мелкие фолы тебя "садят" на свисток и могут дать целый букет карточек, что постоянно сбивает ритм игры и делает ее медленной, вялой. В другом же поединке судья действует наоборот: он дает играть, упуская из виду жесткие подкаты или отмашку рукой и так далее. Поэтому под такой неоднозначный стиль нашего судейства трудно подстроиться любому – не только футболистам и тренерам, а пожалуй, и болельщикам. Ведь перед каждым матчем непонятно: как именно рефери будет судить – он будет давать играть по букве правил или свистеть о каждом фоле?

Продолжая судейскую тему, хочу сказать вот что. В футболе в разных ролях дебютирует немало действующих лиц – тренеры, футболисты, арбитры. Все они могут ошибаться, и это вполне естественно. Но человеческий фактор и предвзятость часто перемешиваются, поэтому почти все происходящее с судейскими ошибками приводит к мнению, что рефери заангажирован. Хотя это не так, и у нас действительно есть хорошие арбитры и арбитрыни. В том числе молодые судьи, которые могут хорошо судить, но не застрахованы от ошибок. Я рад, что "Колос" не замешан в каких-либо судейских склоках или скандалах. Правда, у нас тоже есть вопросы относительно того или иного эпизода, когда арбитру можно было свистнуть по-другому. И если учесть плотность турнирной таблицы, это тоже влияет на результаты команды. В том или ином матче ты можешь сыграть не вничью, а выиграть. Но считаю, что нет смысла постоянно говорить о судейской предвзятости или искать какой-то сговор. Должно быть доверие друг к другу.

- В течение девяти туров ваша команда не чувствовала горечи поражений. О чем больше свидетельствует этот отрезок: о неуступчивости и уверенности или положительном стечении обстоятельств для "Колоса"?

– В плане игры мы достаточно ровно провели первый круг. Построение действий в обороне давалось нам лучше, чем завершение атак. Так что не стал бы говорить о каком-то стечении обстоятельств. Я вижу, что команда стала сильнее и мотивированнее. Где-то нам не хватает лидера в атаке, который может взять на себя игру и завершить взятием ворот. А тот факт, что "Колос" не проигрывал определенное время, я не связывал бы с тем, что нам повезло или обстоятельства сложились в нашу пользу. Мы почти со всеми соперниками, включая и находящихся наверху турнирной таблицы, играли на равных. Для того чтобы рассчитывать на улучшение наших результатов, нужно упорно работать: в частности, искать оптимальное сочетание игроков, способных максимально отдаваться на тренировках и решать игровые задачи. Иного быть не может.

- В упомянутой серии было семь ничьих, еще две были зафиксированы у "Колоса" раньше. Не слишком ли много мирных соглашений в осенней части сезона?

– Конечно же, много. Но на что их заменить, эти мирные соглашения? Конечно, мы стремимся заменить эти ничьи победами. По моему мнению, во многих матчах мы были близки к этому. Могли дожимать соперников, однако, похоже, нам не хватает определенных качеств. Хотя мы отчетливо видим, в чем именно нам нужно прибавлять, как и за счет чего можно улучшить игру. Будем работать над этим. Во всяком случае, на ничью мы точно не играем (улыбается).

- После удачного старта из четырех туров ваши подопечные потерпели два болезненных поражения – от "Шахтера" и "Кривбасса" - 0:2 и 0:3 соответственно. Возникала ли после этого необходимость выводить футболистов из не лучшего психологического состояния?

– Старт чемпионата "Колоса" удался, и набрав восемь очков в четырех первых турах, мы шли в ведущей группе. Однако, по-моему, команды смогли к нам привыкнуть, поэтому "Шахтер" с "Кривбассом" показали, в чем наша слабость в обороне. После этих двух матчей мы перестроились и дальше уже играли надежнее. Понятно, что порой допускали ошибки, однако надо учитывать и другие факторы. Взять хотя бы игру с "Шахтером", по условиям договора с которым в нашем составе не имел права играть Бондаренко (футболист принадлежит донецкому клубу – прим. авт.). Он является нашим основным защитником, поэтому нужно было искать замену. А туром раньше, в поединке с "Рухом", был удален другой игрок центра обороны – Золотов. Вот и пришлось думать о том, кем заменить их во встрече с "Шахтером". Такие ситуации заставляют вносить определенные коррективы, потому все не так просто. Нужно понимать, что состав наигрывается длительное время, так что любое нарушение его целостности, когда по тем или иным причинам выбывают игроки, может сказываться. Это не так просто, как кажется. Формально ты их можешь заменить, однако по игровым качествам и сыгранности их присутствия на поле не хватает. Именно это и произошло в поединке с горняками, в котором в целом при равной игре мы допустили ошибки, которых можно было избежать. Подобные моменты все же влияют на результаты в течение турнирной дистанции. Наличие игроков на скамье и их готовность помогать в таких ситуациях выходят на первый план. А что касается психологического состояния подопечных, проблем с этим не было. Уже в следующем туре после поражения от "Кривбасса" мы поехали на игру с "Днепром-1", с которым провели достаточно качественный матч. В ходе второго тайма забили мяч и вели в счете, однако только в концовке поединка, когда соперник нас немного поджал, Гуцуляк его сравнял. По матчу с "Днепром-1" было видно желание ребят исправить ситуацию после двух предыдущих неудач. В следующем поединке с "Металлистом 1925" была равная игра, однако в его концовке мы обыграли соперника и могли забивать мячи. Однако этого не произошло. А не забивая голы, очень тяжело претендовать на какие-нибудь высокие места. Так что повторюсь: никакой психологической ямы у "Колоса" в осенней части сезона не было.

- Кроме самого большого среди других коллег по УПЛ показателя по количеству ничьих "Колос" впечатляет и показателем по пропущенным мячам, который является одним из лучших в Премьер-лиге - 10. Но вот количество забитых мячей не впечатляет – их всего 11…

- Беспокоит отсутствие баланса, к которому стремлюсь я, как тренер, и стремится моя команда. Нам нужно найти баланс между игрой в защите и действиями в нападении. Точнее, в продуктивности создания голевых моментов у ворот соперника и их реализации.

– На ком из футболистов держится костяк нынешнего "Колоса"?

- Прежде всего отметил бы игроков, которые придали нам определенную солидность и качество в игре. Это Бурда, Бондаренко, Лучкевич, Цуриков, пришедшие к нам летом. Плюс те, которые были в команде – Ориховский, Милько, Богданов и другие. Пожалуй, это именно те игроки, которые создавали надежду, что "Колос" способен играть с любым соперником на равных.

– Болельщиков у "Колоса" за последние годы прибавилось немало?

– Недавно я ездил на награждение детишек, юных футболистов "Колоса" 2014 года рождения. Мы с ними поиграли в футбол, пофотографировались, пообщались. Им было очень приятно, что к ним пришли игроки и тренер первой команды. После игровой тренировки я заметил, как родители ребятишек радуются и чувствуют гордость, что их дети играют за "Колос". Да и сами мальчишки радуются этому факту. Все это было видно, глаза ведь не обманешь. Не знаю, сколько именно добавилось у "Колоса" болельщиков, но людей, преданно переживающих за нашу команду, сейчас достаточно. В том числе и среди родителей детей, познающих секреты футбола в "Колосе". К сожалению, определить точное количество наших горячих поклонников пока невозможно, ведь главный индикатор – трибуны клубного стадиона из-за войны остаются пустыми. Так что когда езжу на подобные мероприятия к детям, то лучше осознаю, насколько занятия футболом для них важны. Во времена лихолетья они могут не только заниматься любимым делом, но и отвлечься. Это тот случай, когда количество не столь важно. Значительно важнее качество.

– Какие ожидания от весенней части чемпионата?

- У нас остается определенная нереализованность "Колоса" в осенней части, поэтому я уверен в том, что весной команда все же проявит себя с лучшей стороны и будет более сбалансированной, по-спортивному наглой и сможет больше радовать поклонников положительными результатами.

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