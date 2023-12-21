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ЛНЗ 23 декабря откроет клубный фан-шоп в Черкассах

Премьер-лига
Обновлено

Открытие магазина состоится в ТРЦ Крещатик-Сити

ЛНЗ 23 декабря откроет клубный фан-шоп в Черкассах

Фото - ЛНЗ / автор невідомий

Новина українською

Черкасский ЛНЗ в своих соцсетях анонсировал открытие в городе официального клубного фан-шопа клуба.

Открытие магазина состоится 23 декабря в ТРЦ Крещатик-Сити (возле налоговой).

В 12:00 автограф-сессию в фан-шопе проведет менеджер клуба Андрей Колесник, а в 13:00 - игрок Иван Тищенко.

Также в клубе отмечают, что в магазине будет возможность персонализации игровых футболок и другой одежды.

Также будет представлена не только брендированная одежда ЛНЗ, но и линейка одежды технического спонсора клуба Macron.

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ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Михаил Черныш
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