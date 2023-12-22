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Шахтер не поддерживает создание европейской Суперлиги
Официальное заявление клуба
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
"Шахтер" на своих официальных медиаресурсах высказался относительно решения Европейского Суда о неправомерности запрета создания Суперлиги.
"Шахтер" (Донецк) принимает во внимание решение Европейского Суда по делу ЕСЛ, которое никоим образом не поддерживает любой так называемый проект Суперлиги. Как клуб, мы на 100% стремимся работать через ECA вместе с другими европейскими клубами, чтобы поддерживать ценности, которые определяют европейский футбол. Этого можно достичь только благодаря тесному партнерству ECA с УЕФА. Ниже приведено заявление ECA относительно соответствующего решения.
"Ассоциация европейских клубов (ECA), которая представляет почти 500 профессиональных футбольных клубов по всей Европе, принимает во внимание сегодняшнее решение Европейского Суда.
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Совершенно очевидно, что решение никоим образом не поддерживает и не одобряет любую форму проекта Суперлиги.
С момента возбуждения судебного дела два года назад в экосистеме футбола в Европе и во всем мире уже были введены серьезные прогрессивные реформы управления, включая новые правила УЕФА относительно предварительного разрешения на проведение соревнований; и, в частности, реформы согласно Меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве ECA с УЕФА и ФИФА (подписан в сентябре и марте этого года). Благодаря ECA клубы уже сегодня находятся в центре принятия решений по соревнованиям, в которых они участвуют.
Коротко говоря, мир футбола отошел от Суперлиги много лет назад, и прогрессивные реформы будут продолжаться.
Самое важное то, что футбол – это общественный, а не юридический договор, все признанные заинтересованные стороны европейского и мирового футбола – конфедерации, федерации, клубы, лиги, игроки и болельщики – выступают как никогда сплоченно против попыток нескольких лиц, преследующих личные интересы, чтобы подорвать сами основы и базовые принципы европейского футбола.
ECA будет продолжать работать с УЕФА, ФИФА и всеми признанными заинтересованными сторонами футбола, чтобы развивать игру позитивно и прогрессивно – на основе принципов спортивной меритократии, инклюзивности, открытой конкуренции и настоящей солидарности. Эти принципы лежат в основе ECA и в основе европейской спортивной модели, на которой все уровни пирамиды приносят пользу и процветают".
Отметим, что ранее несогласие с созданием Суперлиги выразил ряд европейских именитых клубов.
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