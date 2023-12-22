Шахтер не поддерживает создание европейской Суперлиги

"Шахтер" на своих официальных медиаресурсах высказался относительно решения Европейского Суда о неправомерности запрета создания Суперлиги.

"Шахтер" (Донецк) принимает во внимание решение Европейского Суда по делу ЕСЛ, которое никоим образом не поддерживает любой так называемый проект Суперлиги. Как клуб, мы на 100% стремимся работать через ECA вместе с другими европейскими клубами, чтобы поддерживать ценности, которые определяют европейский футбол. Этого можно достичь только благодаря тесному партнерству ECA с УЕФА. Ниже приведено заявление ECA относительно соответствующего решения.

Совершенно очевидно, что решение никоим образом не поддерживает и не одобряет любую форму проекта Суперлиги.

С момента возбуждения судебного дела два года назад в экосистеме футбола в Европе и во всем мире уже были введены серьезные прогрессивные реформы управления, включая новые правила УЕФА относительно предварительного разрешения на проведение соревнований; и, в частности, реформы согласно Меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве ECA с УЕФА и ФИФА (подписан в сентябре и марте этого года). Благодаря ECA клубы уже сегодня находятся в центре принятия решений по соревнованиям, в которых они участвуют.

Коротко говоря, мир футбола отошел от Суперлиги много лет назад, и прогрессивные реформы будут продолжаться.

Самое важное то, что футбол – это общественный, а не юридический договор, все признанные заинтересованные стороны европейского и мирового футбола – конфедерации, федерации, клубы, лиги, игроки и болельщики – выступают как никогда сплоченно против попыток нескольких лиц, преследующих личные интересы, чтобы подорвать сами основы и базовые принципы европейского футбола.

ECA будет продолжать работать с УЕФА, ФИФА и всеми признанными заинтересованными сторонами футбола, чтобы развивать игру позитивно и прогрессивно – на основе принципов спортивной меритократии, инклюзивности, открытой конкуренции и настоящей солидарности. Эти принципы лежат в основе ECA и в основе европейской спортивной модели, на которой все уровни пирамиды приносят пользу и процветают".